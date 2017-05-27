Где в Москве отполировать кузов?

Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, хороших мастеров по полировке кузова.

Кто-то нехороший притерся во дворе и оставил потертости на двери и заднем крыле. На скорость не влияет, но хочется от них избавиться.

С уважением,

Сергей