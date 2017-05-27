Где в Москве отполировать кузов?

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Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, хороших мастеров по полировке кузова.

Кто-то нехороший притерся во дворе и оставил потертости на двери и заднем крыле. На скорость не влияет, но хочется от них избавиться.

С уважением,
Сергей

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Сообщение от Sergey Glybov (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 27.05.2017 21:42
9 просмотров

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1784)
Ответ на 29.05.2017 01:18
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