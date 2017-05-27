Где в Москве отполировать кузов? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSГде в Москве отполировать кузов? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Полировка потертостей на кузове ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, хороших мастеров по полировке кузова. Кто-то нехороший притерся во дворе и оставил потертости на двери и заднем крыле. На скорость не влияет, но хочется от них избавиться. С уважением, Сергей На тему: На суше и на воде: Yamaha… Мэрия Москвы проваливает и… Ford ввёл новые этапы контроля… 6 мая в Москве ограничат движение Перебрали движок Chrysler Помечена как спам Сообщение от Sergey Glybov (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 27.05.2017 21:42 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer http://www.mrcap-marcus.ru/ Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1784) Ответ на 29.05.2017 01:18 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page