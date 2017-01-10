Форд Фокус II. Пробег 150 тыс.км. Переход на другое масло.

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Из Вашего объяснения не понятно — сколько масла на 1000 км Ваш форд кушает.

Если 100-200 грамм, то это терпимо. Если литр и более — то однозначно надо готовиться к дорогому ремонту (или вариант подешевле — искать контрактник).

Цепь ГРМ (если у Вас не мерседес и не фольсваген) обычно живёт 200-250 тыс и заменяется вместе с распредвалами во время капитального ремонта. Если во внутрь полезете — 90%, что цепь придётся за компанию менять.

Т.к. автомобиль «равноизносный», надо вообще подумать о целесообразности такого ремонта. Вот потратите вы 200 тыс на переборку мотора, а за сколько вы потом его продадите — за 300-350 тыс? Стоит ли игра свеч? Может лучше избавиться как есть (пока ещё более-менее живой)?