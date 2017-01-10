Форд Фокус II. Пробег 150 тыс.км. Переход на другое масло. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSФорд Фокус II. Пробег 150 тыс.км. Переход на другое масло. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Ford Focus IIзамена маслазамена моторного масламасложерцепь ГРМ ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте уважаемые эксперты! Я владелец автомобиля Форд Фокус II. Объем двигателя 1,8. Пробег 150 тыс. км. Эту машину я купил новую в салоне. Владею ей уже почти 10 лет. Серьезных нареканий за все время эксплуатации не было. И сейчас нет. Но! Прошедшим летом я заметил на двигателе снизу темные не сырые пятна. Существенного изменения расхода масла при этом я не замечал. Ни каких сырых потеков и капель как не было тогда так и сейчас нет. Но этой зимой стал замечать, что масло стало расходоваться немного быстрее. В сервисе сказали, что темные пятна снизу это скорее всего масло, но такие потеки почти не влияют на расход, а масло ест сам двигатель и необходим капитальный ремонт двигателя. В связи с этим вопросы: 1. Действительно ли необходим капитальный ремонт двигателя или можно ограничиться менее радикальными мерами? Например заменой прокладок, маслосъемных колпачков и т. п. 2. Будет ли правильным перейти на более вязкое масло? Скажем на зиму оставить фордовское 5w30 (я заливаю только его все 10 лет эксплуатации своей машины), а на лето заливать более вязкое. Будет ли это правильным с точки зрения снижения расхода масла? И может быть оно будет более полезно «пожилому» двигателю моей машины? 3. Будет ли переход на другое масло негативно влиять на натяжение цепи ГРМ? 4. Последний вопрос. Немножко не в тему. Я никогда не менял цепь ГРМ. Как определить когда это нужно будет сделать? Может правильно будет сделать это превентивно или, скажем, запланировать сделать это вкупе с какими-то другими необходимыми работами? Спасибо! Спасибо Сергею Асланяну! Спасибо Сан Санычу Пикуленко! Спасибо всем кто делает такие замечательные просветительские ресурсы и делает нашу жизнь немножко легче! На тему: Триста с лишним тысяч на Быстром… Завод — огонь Увидеть звук двигателя Результаты эксплуатационных… Про новые выдумки ГИБДДшников Помечена как спам Сообщение от R714 (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 10.01.2017 00:48 18 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Из Вашего объяснения не понятно — сколько масла на 1000 км Ваш форд кушает. Если 100-200 грамм, то это терпимо. Если литр и более — то однозначно надо готовиться к дорогому ремонту (или вариант подешевле — искать контрактник). Цепь ГРМ (если у Вас не мерседес и не фольсваген) обычно живёт 200-250 тыс и заменяется вместе с распредвалами во время капитального ремонта. Если во внутрь полезете — 90%, что цепь придётся за компанию менять. Т.к. автомобиль «равноизносный», надо вообще подумать о целесообразности такого ремонта. Вот потратите вы 200 тыс на переборку мотора, а за сколько вы потом его продадите — за 300-350 тыс? Стоит ли игра свеч? Может лучше избавиться как есть (пока ещё более-менее живой)? Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 278) Ответ на 10.01.2017 10:22 Спасибо за ответ. А что на счет смены типа масла? (R714 at 10.01.2017 10:26) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page