Форд Фокус II. Пробег 150 тыс.км. Переход на другое масло.

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Здравствуйте уважаемые эксперты! Я владелец автомобиля Форд Фокус II. Объем двигателя 1,8. Пробег 150 тыс. км. Эту машину я купил новую в салоне. Владею ей уже почти 10 лет. Серьезных нареканий за все время эксплуатации не было. И сейчас нет. Но! Прошедшим летом я заметил на двигателе снизу темные не сырые пятна. Существенного изменения расхода масла при этом я не замечал. Ни каких сырых потеков и капель как не было тогда так и сейчас нет. Но этой зимой стал замечать, что масло стало расходоваться немного быстрее. В сервисе сказали, что темные пятна снизу это скорее всего масло, но такие потеки почти не влияют на расход, а масло ест сам двигатель и необходим капитальный ремонт двигателя. В связи с этим вопросы:
1. Действительно ли необходим капитальный ремонт двигателя или можно ограничиться менее радикальными мерами? Например заменой прокладок, маслосъемных колпачков и т. п.
2. Будет ли правильным перейти на более вязкое масло? Скажем на зиму оставить фордовское 5w30 (я заливаю только его все 10 лет эксплуатации своей машины), а на лето заливать более вязкое. Будет ли это правильным с точки зрения снижения расхода масла? И может быть оно будет более полезно «пожилому» двигателю моей машины?
3. Будет ли переход на другое масло негативно влиять на натяжение цепи ГРМ?
4. Последний вопрос. Немножко не в тему. Я никогда не менял цепь ГРМ. Как определить когда это нужно будет сделать? Может правильно будет сделать это превентивно или, скажем, запланировать сделать это вкупе с какими-то другими необходимыми работами?
Спасибо!
Спасибо Сергею Асланяну! Спасибо Сан Санычу Пикуленко!
Спасибо всем кто делает такие замечательные просветительские ресурсы и делает нашу жизнь немножко легче!

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Сообщение от R714 (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 10.01.2017 00:48
18 просмотров

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Private answer

Из Вашего объяснения не понятно — сколько масла на 1000 км Ваш форд кушает.
Если 100-200 грамм, то это терпимо. Если литр и более — то однозначно надо готовиться к дорогому ремонту (или вариант подешевле — искать контрактник).

Цепь ГРМ (если у Вас не мерседес и не фольсваген) обычно живёт 200-250 тыс и заменяется вместе с распредвалами во время капитального ремонта. Если во внутрь полезете — 90%, что цепь придётся за компанию менять.

Т.к. автомобиль «равноизносный», надо вообще подумать о целесообразности такого ремонта. Вот потратите вы 200 тыс на переборку мотора, а за сколько вы потом его продадите — за 300-350 тыс? Стоит ли игра свеч? Может лучше избавиться как есть (пока ещё более-менее живой)?

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 278)
Ответ на 10.01.2017 10:22

Спасибо за ответ. А что на счет смены типа масла?

(R714 at 10.01.2017 10:26)
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