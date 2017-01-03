Фольксваген Тоуран Volkswagen Touran 2012г 140л/с Бензин АКПП (робот) Пробег 24000 км.

Горячий двигатель, на холостом ходу появился звук как у дизеля, как будто в шаровой мельнице перекатываются шарики. Звук негромкий, но слышен при закрытом капоте за 1-1,5 метра. Машина эксплуатируется очень бережно (мне 76 лет). К кому обратиться? С уважением, Ю.С. [email protected]