Фольксваген Тоуран Volkswagen Touran 2012г 140л/с Бензин АКПП (робот) Пробег 24000 км. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSФольксваген Тоуран Volkswagen Touran 2012г 140л/с Бензин АКПП (робот) Пробег 24000 км. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Горячий двигатель, на холостом ходу появился звук как у дизеля, как будто в шаровой мельнице перекатываются шарики. Звук негромкий, но слышен при закрытом капоте за 1-1,5 метра. Машина эксплуатируется очень бережно (мне 76 лет). К кому обратиться? С уважением, Ю.С. [email protected] На тему: Увидеть звук двигателя Небольшой аперитив к… SEAT «прокачает» Leon Cupra Состоялась презентация нового… Крафтовый Фольксваген Помечена как спам Сообщение от Юрий Сергеевич (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 03.01.2017 19:11 14 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496) Ответ на 03.01.2017 23:38 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page