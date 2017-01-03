Фольксваген Тоуран Volkswagen Touran 2012г 140л/с Бензин АКПП (робот) Пробег 24000 км.

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Горячий двигатель, на холостом ходу появился звук как у дизеля, как будто в шаровой мельнице перекатываются шарики. Звук негромкий, но слышен при закрытом капоте за 1-1,5 метра. Машина эксплуатируется очень бережно (мне 76 лет). К кому обратиться? С уважением, Ю.С. [email protected]

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Сообщение от Юрий Сергеевич (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 03.01.2017 19:11
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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496)
Ответ на 03.01.2017 23:38
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