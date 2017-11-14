Фольксваген Гольф 7 (новый) 1,4 TSI. На лючке бензобака написанно 98 (95), можно ли заправлять бензин Экто 100 Лукойл? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSФольксваген Гольф 7 (новый) 1,4 TSI. На лючке бензобака написанно 98 (95), можно ли заправлять бензин Экто 100 Лукойл? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Фольксваген Гольф 7 (новый) 1,4 TSI. На лючке бензобака написанно 98 (95), можно ли заправлять бензин с более высоким октановым числом — Экто 100 Лукойл? Не навредит ли данному двигателю бензин с присадками Экто? Интересует не увеличение мощности, а продление ресурса двигателя. На тему: Бензин и Ближний восток Готовьтесь, грядет новый «Форсаж» Какими будут цены на бензин? Volkswagen наградил победителей конкурса «Лучший… Genesis на закрытии гольф-сезона Помечена как спам Сообщение от Viktor Markin (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 14.11.2017 13:28 24 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Смысла заливать бензин с ОЧИ 100 в данный мотор нет никакого. При штатных нагрузках достаточно будет и АИ — 95, только качественного. А если планируеться поездка, скажем в горы, да еще и летом или продолжительное высокоскоростное движение, то АИ — 98. Что насчет присадок октаноповышающих, то открою секрет, счаз, даже если рассматривать честный АИ — 92, то и он получаеться при помощи добавления присадок, поскольку максимум что можно выжать на НПЗ, так это бензин с ОЧИ 91,2 — 91,5 и его от общего количества бензина процентов 10. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288) Ответ на 14.11.2017 22:04 Владимир, огромное Вам спасибо! (Viktor Markin at 15.11.2017 01:05) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Да, и вот еще что — масло в этот движок должно быть ТОЛЬКО OE VW LongLife III 5W30! НИКАКИХ СОРОКОВОК в виде Special Plus — запорете движок, причем быстро! Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288) Ответ на 14.11.2017 22:46 Спасибо! (Viktor Markin at 15.11.2017 01:08) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Владимир, огромно Вам спасибо! Скажите, а лучше лить обычный 95 лукойловский бензин, или с присадками ЭКТО? Машина на гарантии, и диллер заливает Castrol Edge Professional 0W 30. Владимир, подскажите пожалуйста, это подходящее масло для данного двигателя? Помечен как спам Сообщение от Viktor Markin (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 15.11.2017 01:09 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page