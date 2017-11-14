Фольксваген Гольф 7 (новый) 1,4 TSI. На лючке бензобака написанно 98 (95), можно ли заправлять бензин Экто 100 Лукойл?

Private answer

Доброго времени суток. Смысла заливать бензин с ОЧИ 100 в данный мотор нет никакого. При штатных нагрузках достаточно будет и АИ — 95, только качественного. А если планируеться поездка, скажем в горы, да еще и летом или продолжительное высокоскоростное движение, то АИ — 98.

Что насчет присадок октаноповышающих, то открою секрет, счаз, даже если рассматривать честный АИ — 92, то и он получаеться при помощи добавления присадок, поскольку максимум что можно выжать на НПЗ, так это бензин с ОЧИ 91,2 — 91,5 и его от общего количества бензина процентов 10.