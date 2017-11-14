Фольксваген Гольф 7 (новый) 1,4 TSI. На лючке бензобака написанно 98 (95), можно ли заправлять бензин Экто 100 Лукойл?

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Фольксваген Гольф 7 (новый) 1,4 TSI. На лючке бензобака написанно 98 (95), можно ли заправлять бензин с более высоким октановым числом — Экто 100 Лукойл? Не навредит ли данному двигателю бензин с присадками Экто?

Интересует не увеличение мощности, а продление ресурса двигателя.

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Сообщение от Viktor Markin (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 14.11.2017 13:28
24 просмотров

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Доброго времени суток. Смысла заливать бензин с ОЧИ 100 в данный мотор нет никакого. При штатных нагрузках достаточно будет и АИ — 95, только качественного. А если планируеться поездка, скажем в горы, да еще и летом или продолжительное высокоскоростное движение, то АИ — 98.

Что насчет присадок октаноповышающих, то открою секрет, счаз, даже если рассматривать честный АИ — 92, то и он получаеться при помощи добавления присадок, поскольку максимум что можно выжать на НПЗ, так это бензин с ОЧИ 91,2 — 91,5 и его от общего количества бензина процентов 10.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288)
Ответ на 14.11.2017 22:04
Владимир, огромное Вам спасибо!
(Viktor Markin at 15.11.2017 01:05)
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Да, и вот еще что — масло в этот движок должно быть ТОЛЬКО OE VW LongLife III 5W30! НИКАКИХ СОРОКОВОК в виде Special Plus — запорете движок, причем быстро!

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288)
Ответ на 14.11.2017 22:46
Спасибо!
(Viktor Markin at 15.11.2017 01:08)
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Владимир, огромно Вам спасибо! Скажите, а лучше лить обычный 95 лукойловский бензин, или с присадками ЭКТО? Машина на гарантии, и диллер заливает Castrol Edge Professional 0W 30. Владимир, подскажите пожалуйста, это подходящее масло для данного двигателя?

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Сообщение от Viktor Markin (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 15.11.2017 01:09
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