Private answer Этот моторчик получил все международные награды на всех конкурсах «Двигатель года». Он признан гениальным. В остальном у него всё, как у всех — чтобы он прожил 150т.км масло должно быть качественным и дорогим (в Финляндии с этим проблем нет?) и менять его надо каждые 9500км. Помечен как спам