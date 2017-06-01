Fiat Panda TwinAir 90hv 4×4 Cross Start&Stop 2016

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Эксплуатирую один год в Финляндии, в основном в не большом городе (пробки отсутствуют). Пробег 25000. Расход топлива: зима — 6,8/100, лето — 5,8/100. Вопрос по двигателю. Не имею опыта эксплуатации этого типа двигателя, поэтому что ожидать и какие особенности? И Ваши коментарии по автомобилям Fiat Panda Cross. Хочу проехать 120000-150000 км. Это возможно?

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Сообщение от Pavel Ejov (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 01.06.2017 08:33
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Private answer

Этот моторчик получил все международные награды на всех конкурсах «Двигатель года». Он признан гениальным. В остальном у него всё, как у всех — чтобы он прожил 150т.км масло должно быть качественным и дорогим (в Финляндии с этим проблем нет?) и менять его надо каждые 9500км.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1793)
Ответ на 01.06.2017 09:58
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