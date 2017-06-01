Fiat Panda TwinAir 90hv 4×4 Cross Start&Stop 2016 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSFiat Panda TwinAir 90hv 4x4 Cross Start&Stop 2016 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Эксплуатирую один год в Финляндии, в основном в не большом городе (пробки отсутствуют). Пробег 25000. Расход топлива: зима — 6,8/100, лето — 5,8/100. Вопрос по двигателю. Не имею опыта эксплуатации этого типа двигателя, поэтому что ожидать и какие особенности? И Ваши коментарии по автомобилям Fiat Panda Cross. Хочу проехать 120000-150000 км. Это возможно? На тему: Fiat Chrysler будет продавать… Самыми надёжными автомобилями в… Автомобили, которые… Сколько стоит Volvo V90 Cross Country? Lada Largus Cross Black Edition: проба пера Attachments: Fiat-Panda-Cross.jpg Помечена как спам Сообщение от Pavel Ejov (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 01.06.2017 08:33 10 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Этот моторчик получил все международные награды на всех конкурсах «Двигатель года». Он признан гениальным. В остальном у него всё, как у всех — чтобы он прожил 150т.км масло должно быть качественным и дорогим (в Финляндии с этим проблем нет?) и менять его надо каждые 9500км. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1793) Ответ на 01.06.2017 09:58 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page