Есть ли резон ставить сигнализацию на новый авто с КАСКО? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЕсть ли резон ставить сигнализацию на новый авто с КАСКО? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Собственно вопрос. Новый Тигуан. Автомобиль не самый угоняемый, но стоит в неохраняемом дворе. Есть КАСКО. В раздумьях нужна ли сигнализация и где лучше устанавливать. Переплатить дилеру, чтобы не трепал нервы с гарантией? Не нравится сама идея, что кто-то полезет в электрику нового авто. Придерживаюсь мнения, что если с завода что-то не стоит, то и не стоит «колхозить». С другой стороны, могут залезть, обчистить салон, магнитолу дорогую вытащить хулиганы.. На тему: В России может появиться единый… Новый способ борьбы с ржавчиной Volkswagen начал выпуск нового Tiguan в… Почему надо ставить авто на… Сколько стоит Skoda Superb Combi? Помечена как спам Сообщение от Taos (Вопросы: 6, Ответы: 17) Ответ на 06.06.2017 09:39 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Во-первых, КАСКА в случае угона выплатит существенно меньше чем вы думаете. Они выплачивают с учётом амортизации (-20% от стоимости нового авто). Они не посчитают стоимость доп. оборудования (подкрылки, защита картера, и т.д.). И чтобы эти деньги получить надо 2-3 месяца ждать, пока машина будет в розыске. А если не дай бог её найдёт где-нибудь разбитую — ремонт будет платить из своего кармана, т.к. в момент аварии за рулём находился человек (угонщик), не вписанный в полис — РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ у моего друга. Уж если застрахованную машину угнали, лучше бы её нафиг не нашли! Дешёвые сигнализации ($500). Лучше в том сервисе, где есть знакомые (можно решить вопросы, когда она заглючит). В крайнем случае — у официального дилера, но там её поставят в стандартное место и продвинутые угонщики скорее всего знают как её обезвредить. Я бы поставил дополнительные замки на капот и ручку КПП. PS: А если уж влезут (разобьют стекло) — то сигналка особенно не поможет. Всё-равно не успеете добежать. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 563) Ответ на 06.06.2017 10:19 прошу прощения, выпала мысль и не получается отредактировать сообщение: … дешевые сигнализации (особенно с автозапуском) — очень помогают угонщикам. Если ставить — то дорогую сигнализацию ($500)… (Андрей_А at 06.06.2017 10:24) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page