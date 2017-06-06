Есть ли резон ставить сигнализацию на новый авто с КАСКО?

Private answer

Во-первых, КАСКА в случае угона выплатит существенно меньше чем вы думаете. Они выплачивают с учётом амортизации (-20% от стоимости нового авто). Они не посчитают стоимость доп. оборудования (подкрылки, защита картера, и т.д.). И чтобы эти деньги получить надо 2-3 месяца ждать, пока машина будет в розыске. А если не дай бог её найдёт где-нибудь разбитую — ремонт будет платить из своего кармана, т.к. в момент аварии за рулём находился человек (угонщик), не вписанный в полис — РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ у моего друга. Уж если застрахованную машину угнали, лучше бы её нафиг не нашли!

Дешёвые сигнализации ($500). Лучше в том сервисе, где есть знакомые (можно решить вопросы, когда она заглючит). В крайнем случае — у официального дилера, но там её поставят в стандартное место и продвинутые угонщики скорее всего знают как её обезвредить.

Я бы поставил дополнительные замки на капот и ручку КПП.

PS: А если уж влезут (разобьют стекло) — то сигналка особенно не поможет. Всё-равно не успеете добежать.