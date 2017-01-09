ЭРА-Глонасс Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЭРА-Глонасс Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, прочитал в Википедии, что система Эра-Глонас, которую устанавливают в новые машины, использует сдвоенный чип и Глонасс и GPS (у кого точнее — та информация и будет определяющей), а информацию о местоположении автомобиля передаёт через сеть мобильного оператора, сигнал которого самый сильный. 1) У нас полно белый пятен, где нет никакого покрытия. Далеко от Москвы отъезжать не надо, например, трасса Владимир-Муром. Значит ли это, что операторов сотовой связи обяжут ликвидировать подобные участки и в целом покрытие улучшится? 2) Это автоматом означает, что «большой брат» будет следить за нашими перемещениями по стране, а потом использовать эти данные в своих интересах. Можно ли как-то данную систему отключить, если допустим надо «ограбить банк» или сделать ноги от службы безопасности какой-нибудь крупной нефтяной компании? Есть ли легальная возможность этот чип отключить без глубокой разборки автомобиля? 3) Почему-то мой айфон+яндекс-навигатор регулярно теряет сигнал, когда подъезжаю к кремлёвской набережной. Вполне возможно, что в этом месте есть помехи. Как отреагирует ЭРА-Глонасс если авария случится в районе подобного аномального объекта или в тоннеле? На тему: Автомобильная система… Тотальный контроль BMW не намерена устанавливать… Автопроизводители хотят… Машины без ЭРА-ГЛОНАСС хотят… Помечена как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 277) Ответ на 09.01.2017 21:48 19 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ну вы же сами знаете ответы)) Система Эра-ГЛОНАСС нужна в первую очередь для того, чтобы за счет автомобилистов как-то окупать чертов ГЛОНАСС, который нужен, вероятно, для военных. Понятно, что там, где спутники не ловятся или глушатся, она бесполезна. Сотовой связи нет тоже очень во многих местах. Так что ее ставят «чтоб было». Плюс как бонус действительно есть возможность использовать систему как трекер. То есть вас за покупку трекера могут посадить, а тут вы своими деньгами обеспечиваете Большому брату возможность отслеживать ваши перемещения. Плюс есть еще бонус в виде запрета на ввоз подержанных машин, так как на них нет Эры-ГЛОНАСС. Смысла в системе как аварийной помощи на мой взгляд нет. Помечен как спам Сообщение от Mike61 (Вопросы: 1, Ответы: 18) Ответ на 10.01.2017 09:53 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ну вы же сами знаете ответы)) Система Эра-ГЛОНАСС нужна в первую очередь для того, чтобы за счет автомобилистов как-то окупать чертов ГЛОНАСС, который нужен, вероятно, для военных. Понятно, что там, где спутники не ловятся или глушатся, она бесполезна. Сотовой связи нет тоже очень во многих местах. Так что ее ставят «чтоб было». Плюс как бонус действительно есть возможность использовать систему как трекер. То есть вас за покупку трекера могут посадить, а тут вы своими деньгами обеспечиваете Большому брату возможность отслеживать ваши перемещения. Плюс есть еще бонус в виде запрета на ввоз подержанных машин, так как на них нет Эры-ГЛОНАСС. Смысла в системе как аварийной помощи на мой взгляд нет. Помечен как спам Сообщение от Mike61 (Вопросы: 1, Ответы: 18) Ответ на 10.01.2017 09:54 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page