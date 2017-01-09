Сергей Степанович, прочитал в Википедии, что система Эра-Глонас, которую устанавливают в новые машины, использует сдвоенный чип и Глонасс и GPS (у кого точнее — та информация и будет определяющей), а информацию о местоположении автомобиля передаёт через сеть мобильного оператора, сигнал которого самый сильный.

1) У нас полно белый пятен, где нет никакого покрытия. Далеко от Москвы отъезжать не надо, например, трасса Владимир-Муром.

Значит ли это, что операторов сотовой связи обяжут ликвидировать подобные участки и в целом покрытие улучшится?

2) Это автоматом означает, что «большой брат» будет следить за нашими перемещениями по стране, а потом использовать эти данные в своих интересах. Можно ли как-то данную систему отключить, если допустим надо «ограбить банк» или сделать ноги от службы безопасности какой-нибудь крупной нефтяной компании? Есть ли легальная возможность этот чип отключить без глубокой разборки автомобиля?

3) Почему-то мой айфон+яндекс-навигатор регулярно теряет сигнал, когда подъезжаю к кремлёвской набережной. Вполне возможно, что в этом месте есть помехи. Как отреагирует ЭРА-Глонасс если авария случится в районе подобного аномального объекта или в тоннеле?