Duratec 1.6

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Евгений, времени суток доброго. В принципе будет достаточно замены масла и фильтра раз в 10 000 км. Воздушный фильтр лусьше менять раз в 20 000 км., только смотрите чтобы сервисники заменили не только воздушный фильтр, но и фильтр системы вентиляции картера, благо на двигателях DuraTech он просто меняеться и стоит копейки.

Салонный фильтр можно менять по Вашему усмотрению и состоянию здоровья носа/горла/легких. Например у меня кусочка легкого нет, аллергия, воспаления тройничного нерва и Я еще курю как паровоз, поэтому Я меняю салонный фильтр два — три раза в год с предварительной чисткой испарителя кондиционера, благо на VW это делаеться просто и не надо приборку раскидывать.