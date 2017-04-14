Duratec 1.6

« Back to Previous Page
0
0

Как часто меняется воздушный и салонный фильтр ,пробег около10т в год .100процентов город.?!

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Boldyrev Evgeniy (Вопросы: 5, Ответы: 22)
Ответ на 14.04.2017 09:01
18 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Евгений, времени суток доброго. В принципе будет достаточно замены масла и фильтра раз в 10 000 км. Воздушный фильтр лусьше менять раз в 20 000 км., только смотрите чтобы сервисники заменили не только воздушный фильтр, но и фильтр системы вентиляции картера, благо на двигателях DuraTech он просто меняеться и стоит копейки.

Салонный фильтр можно менять по Вашему усмотрению и состоянию здоровья носа/горла/легких. Например у меня кусочка легкого нет, аллергия, воспаления тройничного нерва и Я еще курю как паровоз, поэтому Я меняю салонный фильтр два — три раза в год с предварительной чисткой испарителя кондиционера, благо на VW это делаеться просто и не надо приборку раскидывать.

Помечен как спам
Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 283)
Ответ на 14.04.2017 13:39
« Back to Previous Page