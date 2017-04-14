Duratec 1.6 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSDuratec 1.6 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Как часто меняется воздушный и салонный фильтр ,пробег около10т в год .100процентов город.?! На тему: Замена воздушного фильтра 25 тысяч двигателей В полисы ОСАГО, возможно, будут… Fiesta и Focus в эксклюзивной серии White NAIAS, часть №1 Помечена как спам Сообщение от Boldyrev Evgeniy (Вопросы: 5, Ответы: 22) Ответ на 14.04.2017 09:01 18 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Евгений, времени суток доброго. В принципе будет достаточно замены масла и фильтра раз в 10 000 км. Воздушный фильтр лусьше менять раз в 20 000 км., только смотрите чтобы сервисники заменили не только воздушный фильтр, но и фильтр системы вентиляции картера, благо на двигателях DuraTech он просто меняеться и стоит копейки. Салонный фильтр можно менять по Вашему усмотрению и состоянию здоровья носа/горла/легких. Например у меня кусочка легкого нет, аллергия, воспаления тройничного нерва и Я еще курю как паровоз, поэтому Я меняю салонный фильтр два — три раза в год с предварительной чисткой испарителя кондиционера, благо на VW это делаеться просто и не надо приборку раскидывать. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 283) Ответ на 14.04.2017 13:39 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page