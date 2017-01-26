DSG7 в Volkswagen Passat B7 1.8 tsi — делать ли диагностику?

Здравствуйте!

Владею Volkswagen Passat B7 1.8 tsi DSG7, выпуск апрель 2013, Германия, я один владелец. Прошедшим летом заметил, что при долгом движении в пробках на спорт-режиме (берегу dsg), стало подергивать на 1й при движении «без газа». Сейчас, зимой, это не так явно, но тоже случается. В остальном коробка, по моим ощущениям, работает нормально. Соответственно, грешу на начало конца сцепления. Сейчас (26.1.17) пробег всего 51 тыс.км. Вопрос: ехать ли сдаваться к дилеру на бесплатную диагностику АКПП или пока не париться и кататься до обострения/ухудшения симптомов?

Почему сомнения: не люблю НИКАКИХ вмешательств наших дилеров в работающую машину. Как минимум, затрут ЛКП, что случалось не раз.

Расширенная гарантия на DSG от VAG, как я понимаю, в моем случае будет до апреля 2018го.

Ну и вообще — может это вообще на них норма?..

Заранее огромное спасибо за ответ!

Андрей, г.Москва На тему: Volkswagen работает над новым…

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