DSG7 в Volkswagen Passat B7 1.8 tsi — делать ли диагностику?

« Back to Previous Page
0
0

Здравствуйте!
Владею Volkswagen Passat B7 1.8 tsi DSG7, выпуск апрель 2013, Германия, я один владелец. Прошедшим летом заметил, что при долгом движении в пробках на спорт-режиме (берегу dsg), стало подергивать на 1й при движении «без газа». Сейчас, зимой, это не так явно, но тоже случается. В остальном коробка, по моим ощущениям, работает нормально. Соответственно, грешу на начало конца сцепления. Сейчас (26.1.17) пробег всего 51 тыс.км. Вопрос: ехать ли сдаваться к дилеру на бесплатную диагностику АКПП или пока не париться и кататься до обострения/ухудшения симптомов?
Почему сомнения: не люблю НИКАКИХ вмешательств наших дилеров в работающую машину. Как минимум, затрут ЛКП, что случалось не раз.
Расширенная гарантия на DSG от VAG, как я понимаю, в моем случае будет до апреля 2018го.
Ну и вообще — может это вообще на них норма?..
Заранее огромное спасибо за ответ!
Андрей, г.Москва

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от iPoh (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 26.01.2017 16:54
144 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна»

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1538)
Ответ на 27.01.2017 00:06

Реклама?

(Александр Мируха at 27.01.2017 01:17)
-1
Private answer

DSG — это очень сложный агрегат. Дядя Вася должен быть профессором (или хотя бы кандидатом наук), чтобы что-то там понять. Пока гарантия — ехать к дилеру в надежде, что сцепления с маховиком поменяют по гарантии. 50 тыс, уже пора…

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 332)
Ответ на 28.01.2017 20:41

Специалист по DSG не должен быть обязательно кандидатом наук или профессором, он должен быть специалистом! Кстати это разные параметры, один это ученая степень, а другой ученое звание и в таком виде в качестве сравнения их не применяют!

(Рубен Соснин at 30.01.2017 18:48)
« Back to Previous Page