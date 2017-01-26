DSG7 в Volkswagen Passat B7 1.8 tsi — делать ли диагностику? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSDSG7 в Volkswagen Passat B7 1.8 tsi - делать ли диагностику? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Владею Volkswagen Passat B7 1.8 tsi DSG7, выпуск апрель 2013, Германия, я один владелец. Прошедшим летом заметил, что при долгом движении в пробках на спорт-режиме (берегу dsg), стало подергивать на 1й при движении «без газа». Сейчас, зимой, это не так явно, но тоже случается. В остальном коробка, по моим ощущениям, работает нормально. Соответственно, грешу на начало конца сцепления. Сейчас (26.1.17) пробег всего 51 тыс.км. Вопрос: ехать ли сдаваться к дилеру на бесплатную диагностику АКПП или пока не париться и кататься до обострения/ухудшения симптомов? Почему сомнения: не люблю НИКАКИХ вмешательств наших дилеров в работающую машину. Как минимум, затрут ЛКП, что случалось не раз. Расширенная гарантия на DSG от VAG, как я понимаю, в моем случае будет до апреля 2018го. Ну и вообще — может это вообще на них норма?.. Заранее огромное спасибо за ответ! Андрей, г.Москва На тему: Volkswagen работает над новым… В Калуге начался выпуск… Веселенькие шоу-кары Недооцененная Laguna Серьезный внедорожник Pajero Помечена как спам Сообщение от iPoh (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 26.01.2017 16:54 144 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1538) Ответ на 27.01.2017 00:06 Реклама? (Александр Мируха at 27.01.2017 01:17) ▲ -1 ▼ ✔ Private answer DSG — это очень сложный агрегат. Дядя Вася должен быть профессором (или хотя бы кандидатом наук), чтобы что-то там понять. Пока гарантия — ехать к дилеру в надежде, что сцепления с маховиком поменяют по гарантии. 50 тыс, уже пора… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 332) Ответ на 28.01.2017 20:41 Специалист по DSG не должен быть обязательно кандидатом наук или профессором, он должен быть специалистом! Кстати это разные параметры, один это ученая степень, а другой ученое звание и в таком виде в качестве сравнения их не применяют! (Рубен Соснин at 30.01.2017 18:48) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page