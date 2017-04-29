Допуск VW 504.00

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Здравствуйте Сергей. Можно ли применять моторное масло с допуском VW 504.00 (например Mobil 1™ ESP Formula 5W-30), если в сервисной книжке указан допуск VW 502.00.
Спасибо!

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Сообщение от Ольга_116rus (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 29.04.2017 19:44
19 просмотров

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Private answer

Учитывая, что база у масел идентична — да. Учитывая, что допуск разный — нет.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1740)
Ответ на 30.04.2017 09:15
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