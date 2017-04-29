Допуск VW 504.00 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSДопуск VW 504.00 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей. Можно ли применять моторное масло с допуском VW 504.00 (например Mobil 1™ ESP Formula 5W-30), если в сервисной книжке указан допуск VW 502.00. Спасибо! На тему: Какое моторное масло лучше, а… А наши масла как? BMW планирует сделать М-серию еще… Список запретов для должников… Полисы ОСАГО могут получить… Помечена как спам Сообщение от Ольга_116rus (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 29.04.2017 19:44 19 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Учитывая, что база у масел идентична — да. Учитывая, что допуск разный — нет. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1740) Ответ на 30.04.2017 09:15 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page