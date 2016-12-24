Добрый вечер! Вопрос о протечке масла через фильтр

Private answer В воздушный фильтр? Или масляный? Если через воздушный, то это совсем плохой симптом. Лишь на Рено подобное считается нормой. если масляный, то подкручивать его бесполезно — надо поменять вместе с прокладкой (кольцом)… Помечен как спам