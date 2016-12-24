Добрый вечер! Вопрос о протечке масла через фильтр Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSДобрый вечер! Вопрос о протечке масла через фильтр Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Не давно обнаружил что течет масло через фильтр. Подкрутил фильтр(был выдавлен). Не помогло. Что делать? Спасибо На тему: Замена воздушного фильтра Завод — огонь Tiguan и масло Почините мне машину Мэрия Москвы проваливает и… Помечена как спам Сообщение от Денис Беляев (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 24.12.2016 20:42 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В воздушный фильтр? Или масляный? Если через воздушный, то это совсем плохой симптом. Лишь на Рено подобное считается нормой. если масляный, то подкручивать его бесполезно — надо поменять вместе с прокладкой (кольцом)… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1479) Ответ на 25.12.2016 20:48 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо. Масляный . Авео 1.2 2008 год пробег 238972 км. Три КПП по одной на каждые 80000тыс. Помечен как спам Сообщение от Денис Беляев (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 25.12.2016 21:18 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page