Добрый вечер! Вопрос о протечке масла через фильтр

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Не давно обнаружил что течет масло через фильтр. Подкрутил фильтр(был выдавлен). Не помогло. Что делать? Спасибо

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Сообщение от Денис Беляев (Вопросы: 2, Ответы: 3)
Ответ на 24.12.2016 20:42
34 просмотров

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В воздушный фильтр? Или масляный? Если через воздушный, то это совсем плохой симптом. Лишь на Рено подобное считается нормой. если масляный, то подкручивать его бесполезно — надо поменять вместе с прокладкой (кольцом)…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1479)
Ответ на 25.12.2016 20:48
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Спасибо. Масляный . Авео 1.2 2008 год пробег 238972 км. Три КПП по одной на каждые 80000тыс.

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Сообщение от Денис Беляев (Вопросы: 2, Ответы: 3)
Ответ на 25.12.2016 21:18
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