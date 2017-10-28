Добрый день! Бюджет 2000000, помогите выбрать между КИА Соренто 2 рестайлинг 2.2 дизель, Хонда ЦРВ 2017 или Шкода Кодиак 1,4 150 дсг 6. Заранее благодарен.

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  • Добрый день! Бюджет 2000000, помогите выбрать между КИА Соренто 2 рестайлинг 2.2 дизель, Хонда ЦРВ 2017 или Шкода Кодиак 1,4 150 дсг 6. Заранее благодарен.
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Хочется узнать какой самый удачный вариант из этих трех. Если есть подсказки про какой нибудь другой вариант (можно б/у до двух лет) буду очень признателен. Спасибо.

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Сообщение от Драгиша (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 28.10.2017 00:51
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Если б/у, то в проверенном месте и отличном состоянии, марка значения не имеет. Типа у знакомых.
Кодиак будет стоить дороже, даже самый простой. Ну там металлик, хоть какие-то опции, страховка, коврик в салон итп. Да и есть сомнения, что не самый топовый двигатель от Октавии будет нормально тянуть довольно тяжелый кроссовер. Уж тогда рассматривайте новый Тигуан, он полегче.
А так, на мой вкус Хонда лучше всего, но КИА Соренто больше и скорее всего будет лучше упакован.

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Сообщение от Mike61 (Вопросы: 1, Ответы: 109)
Ответ на 31.10.2017 10:18
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А что нужно от машины, разгон, 7 мест, плавность, что хотите? и на сколько берете машину, 3, 5, 7 лет?

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 271)
Ответ на 31.10.2017 17:42
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