Добрый день! Бюджет 2000000, помогите выбрать между КИА Соренто 2 рестайлинг 2.2 дизель, Хонда ЦРВ 2017 или Шкода Кодиак 1,4 150 дсг 6. Заранее благодарен. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSДобрый день! Бюджет 2000000, помогите выбрать между КИА Соренто 2 рестайлинг 2.2 дизель, Хонда ЦРВ 2017 или Шкода Кодиак 1,4 150 дсг 6. Заранее благодарен. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Хочется узнать какой самый удачный вариант из этих трех. Если есть подсказки про какой нибудь другой вариант (можно б/у до двух лет) буду очень признателен. Спасибо. На тему: А наши масла как? Гадости при продаже автомобиля? На МКАД погиб актер – 18-летний Егор Клинаев Депутаты за электронный ПТС Dongfeng AX7 ожидается в России в июне 2017 года Помечена как спам Сообщение от Драгиша (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 28.10.2017 00:51 100 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если б/у, то в проверенном месте и отличном состоянии, марка значения не имеет. Типа у знакомых. Кодиак будет стоить дороже, даже самый простой. Ну там металлик, хоть какие-то опции, страховка, коврик в салон итп. Да и есть сомнения, что не самый топовый двигатель от Октавии будет нормально тянуть довольно тяжелый кроссовер. Уж тогда рассматривайте новый Тигуан, он полегче. А так, на мой вкус Хонда лучше всего, но КИА Соренто больше и скорее всего будет лучше упакован. Помечен как спам Сообщение от Mike61 (Вопросы: 1, Ответы: 109) Ответ на 31.10.2017 10:18 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А что нужно от машины, разгон, 7 мест, плавность, что хотите? и на сколько берете машину, 3, 5, 7 лет? Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 271) Ответ на 31.10.2017 17:42 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page