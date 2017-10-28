Добрый день! Бюджет 2000000, помогите выбрать между КИА Соренто 2 рестайлинг 2.2 дизель, Хонда ЦРВ 2017 или Шкода Кодиак 1,4 150 дсг 6. Заранее благодарен.

Private answer Если б/у, то в проверенном месте и отличном состоянии, марка значения не имеет. Типа у знакомых.

Кодиак будет стоить дороже, даже самый простой. Ну там металлик, хоть какие-то опции, страховка, коврик в салон итп. Да и есть сомнения, что не самый топовый двигатель от Октавии будет нормально тянуть довольно тяжелый кроссовер. Уж тогда рассматривайте новый Тигуан, он полегче.

А так, на мой вкус Хонда лучше всего, но КИА Соренто больше и скорее всего будет лучше упакован. Помечен как спам