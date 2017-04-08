Дневные ходовые огни DRL Kia Rio Luxe

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Как включатся дневные ходовые огни DRL (не светодиодные) на Kia Rio Luxe?

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Вопрос решен
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Сообщение от preluk (Вопросы: 3, Ответы: 0)
Ответ на 08.04.2017 17:26
27 просмотров

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Private answer

Дневные ходовые огни не должны иметь автономного выключателя. Они включаются самостоятельно, одновременно с зажиганием и не подвержены воле (забывчивости) водителя.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1706)
Ответ на 09.04.2017 15:20
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