Дневные ходовые огни DRL Kia Rio Luxe Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Дневные ходовые огни DRL Kia Rio Luxe Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Как включатся дневные ходовые огни DRL (не светодиодные) на Kia Rio Luxe? На тему: Футбольная KIA Dongfeng обещает привезти в Россию… Volkswagen в Женеве представит новый… Jetta «прокачала» комфорт и… На рынке появился новый Solaris Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от preluk (Вопросы: 3, Ответы: 0) Ответ на 08.04.2017 17:26 27 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Дневные ходовые огни не должны иметь автономного выключателя. Они включаются самостоятельно, одновременно с зажиганием и не подвержены воле (забывчивости) водителя. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1706) Ответ на 09.04.2017 15:20 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page