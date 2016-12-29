вопрос про тонировку Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSвопрос про тонировку Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Что скажете о законе с тонировкой, считаете ли вы, что это из серии вытягивания денег. Почему не могут пересмотреть параметры? Чем мешает прозрачная полоска спереди, чуть шире разрешенной и тонировка американской брендовой пленкой на передних боковых стеклах 20%? Стаж 14 лет, ни одной аварии по моей вине, 12 из них ездил с 15% тонировкой (кроме лобового). Почему нельзя сделать разрешение, например, для тех, у кого хорошая история не нарушений ПДД, учет стажа или даже платный абонемент. Депутаты ездят и их друзья, а нам нельзя… На тему: Безумный экскаватор. Аварии и… Правила оформления ДТП по… Что происходит с человеком во… Автобус протаранил три… Ford EcoSport уже можно заказать Помечена как спам Сообщение от Дмитрий Завражнов (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 29.12.2016 12:37 23 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По-моему проблема высосанная из пальца. У нас в стране все ездят как хотят. Штраф вроде как небольшой. А вот в Европу захотите поехать — приготовьтесь сдирать тонировку на погран-переходе. Поляки/Фины с тонировкой вас к себе не пустят. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 260) Ответ на 29.12.2016 16:35 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page