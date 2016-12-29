вопрос про тонировку

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Здравствуйте! Что скажете о законе с тонировкой, считаете ли вы, что это из серии вытягивания денег. Почему не могут пересмотреть параметры? Чем мешает прозрачная полоска спереди, чуть шире разрешенной и тонировка американской брендовой пленкой на передних боковых стеклах 20%? Стаж 14 лет, ни одной аварии по моей вине, 12 из них ездил с 15% тонировкой (кроме лобового). Почему нельзя сделать разрешение, например, для тех, у кого хорошая история не нарушений ПДД, учет стажа или даже платный абонемент. Депутаты ездят и их друзья, а нам нельзя…

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Сообщение от Дмитрий Завражнов (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 29.12.2016 12:37
23 просмотров

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Private answer

По-моему проблема высосанная из пальца. У нас в стране все ездят как хотят. Штраф вроде как небольшой.

А вот в Европу захотите поехать — приготовьтесь сдирать тонировку на погран-переходе. Поляки/Фины с тонировкой вас к себе не пустят.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 260)
Ответ на 29.12.2016 16:35
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