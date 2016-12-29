вопрос про тонировку

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По-моему проблема высосанная из пальца. У нас в стране все ездят как хотят. Штраф вроде как небольшой.

А вот в Европу захотите поехать — приготовьтесь сдирать тонировку на погран-переходе. Поляки/Фины с тонировкой вас к себе не пустят.