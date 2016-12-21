Диллер опять испортил машину! Очень нужна помощь. Toyota LCPrado 150 3/0

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Сергей Степанович, добрый вечер! Очень нужен Ваш совет! Toyota LC Prado 150 дизель 3.0. Машина прошла всего 73 тысячи, но ей 6 лет. Диллера ТОЙОТЫ знаю, всегда пускают в рем зоны, часто наблюдал за ними. Поехал на ТО 80 тысяч. Привез свое масло фильтра (все оригинал у местного оптового поставщика запчастей, никогда не подводил, половину одной из баклажек масла заливали на прошлом ТО — все отлично работало). ТО сделали, масло фильтра, масло в мостах и распредвале поменяли, тормозную жидкость залили. Уехал в свой город, проехал 15 км, понял что двигатель работает с надрывом, будто я тонну погрузил! А самое главное, появилась вибрация по кузову, а когда включаю D вибрация усиливается раза в три, будто уже температура под 40 и пациент весьма болен. Возможно что то из вашего опыта? Подскажите, что могло произойти, дилер конечно вибрации не слышит. Прошу помощи!

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Сообщение от [email protected] (Вопросы: 7, Ответы: 30)
Ответ на 21.12.2016 20:30
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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1471)
Ответ на 22.12.2016 11:14
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