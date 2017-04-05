Диагностика вариатора Subaru Outback.

Private answer Или Гирматик (www,gearmatic.ru). Тут один человек с этой же площадки сперва на Фрезер сгонял, там с него денег взяли, просто за предварительный отсмотр, а на Гирматике за те же работы взяли НОЛЬ денег. Там чат есть на сайте — позадавайте вопросы. Помечен как спам