Диагностика вариатора Subaru Outback.

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Можно ли и, если можно, где сделать квалифицированную диагностику вариатора Subaru Outback с целью определения его текущего состояния и прогноза на будущее.
Заранее спасибо.

На тему:
Вопрос решен
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Сообщение от Антон Валентинович (Вопросы: 4, Ответы: 8)
Ответ на 05.04.2017 17:11
64 просмотров

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Центр ремонта трансмиссий. Шоссе Фрезер, 17А +79015917593 или +74957725598

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1703)
Ответ на 05.04.2017 19:20
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Или Гирматик (www,gearmatic.ru). Тут один человек с этой же площадки сперва на Фрезер сгонял, там с него денег взяли, просто за предварительный отсмотр, а на Гирматике за те же работы взяли НОЛЬ денег. Там чат есть на сайте — позадавайте вопросы.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212)
Ответ на 06.04.2017 02:54
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Большое спасибо!

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Сообщение от Антон Валентинович (Вопросы: 4, Ответы: 8)
Ответ на 06.04.2017 09:16
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Главное не обращайтесь к ОД

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 2, Ответы: 3)
Ответ на 07.04.2017 11:15
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