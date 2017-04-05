Диагностика вариатора Subaru Outback. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Диагностика вариатора Subaru Outback. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Можно ли и, если можно, где сделать квалифицированную диагностику вариатора Subaru Outback с целью определения его текущего состояния и прогноза на будущее. Заранее спасибо. На тему: Subaru построит электрический… Цены на автомобили Subaru в 2017 году Subaru отзовет свыше 900 тыс.… На автосалоне в Чикаго покажут… Новый спортивный Forester Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от Антон Валентинович (Вопросы: 4, Ответы: 8) Ответ на 05.04.2017 17:11 64 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Центр ремонта трансмиссий. Шоссе Фрезер, 17А +79015917593 или +74957725598 Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1703) Ответ на 05.04.2017 19:20 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Или Гирматик (www,gearmatic.ru). Тут один человек с этой же площадки сперва на Фрезер сгонял, там с него денег взяли, просто за предварительный отсмотр, а на Гирматике за те же работы взяли НОЛЬ денег. Там чат есть на сайте — позадавайте вопросы. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 212) Ответ на 06.04.2017 02:54 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Большое спасибо! Помечен как спам Сообщение от Антон Валентинович (Вопросы: 4, Ответы: 8) Ответ на 06.04.2017 09:16 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Главное не обращайтесь к ОД Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 07.04.2017 11:15 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page