День добрый, вопрос по профилю резины на Пежо 107

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Штатная имеет профиль 65, а можно ли поставить профиль 70, на штатные диски?
Спасибо.

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Сообщение от Olgert (Вопросы: 4, Ответы: 2)
Ответ на 10.04.2017 13:08
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Зачем?

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 239)
Ответ на 10.04.2017 14:23
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Можно.

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Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 228)
Ответ на 10.04.2017 15:49
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Собираюсь покупать новую резину, предложили ,но 70, поэтому и спрашиваю, просвет немного повыше будет…

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Сообщение от Olgert (Вопросы: 4, Ответы: 2)
Ответ на 10.04.2017 17:16
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