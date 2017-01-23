Dacia Logan (EU)

Здравствуйте. Живу в Европе, авторынок доступен европейский. Можно ли считать последние европейские Логаны такими же надежными, как их знаменитый предок? Каков ресурс у их бензиновых двигателей 1,2 и 0,9T и дизелей 1,5dCi75 и 1,5dCi90 Другие варианты недоступны, к сожалению. Спасибо.