Dacia Logan (EU) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSDacia Logan (EU) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Logan ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Живу в Европе, авторынок доступен европейский. Можно ли считать последние европейские Логаны такими же надежными, как их знаменитый предок? Каков ресурс у их бензиновых двигателей 1,2 и 0,9T и дизелей 1,5dCi75 и 1,5dCi90 Другие варианты недоступны, к сожалению. Спасибо. На тему: Самыми надёжными автомобилями в… Новые назначения в АвтоВАЗе Logan с новым двигателем Renault получит моторы Lada Автомобильный рынок снова… Помечена как спам Сообщение от Natalia Demidova (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 23.01.2017 20:29 176 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Наталья, могу только высказать свою субъективную симпатию к этой машине, а мотор надо брать 1,5dci75. Помечен как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 16) Ответ на 26.01.2017 13:14 Спасибо за Ваш ответ. Правда, я не очень поняла, какой из версий Вы симпатизируете. И не очень поняла почему именно »надо брать». Только потому что это атмосферный дизель или это известный мотор с репутацией? (Natalia Demidova at 27.01.2017 19:31) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page