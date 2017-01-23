Dacia Logan (EU)

« Back to Previous Page
Tags:
0
0

Здравствуйте. Живу в Европе, авторынок доступен европейский. Можно ли считать последние европейские Логаны такими же надежными, как их знаменитый предок? Каков ресурс у их бензиновых двигателей 1,2 и 0,9T и дизелей 1,5dCi75 и 1,5dCi90 Другие варианты недоступны, к сожалению. Спасибо.

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Natalia Demidova (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 23.01.2017 20:29
176 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Наталья, могу только высказать свою субъективную симпатию к этой машине, а мотор надо брать 1,5dci75.

Помечен как спам
Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 16)
Ответ на 26.01.2017 13:14

Спасибо за Ваш ответ. Правда, я не очень поняла, какой из версий Вы симпатизируете. И не очень поняла почему именно »надо брать». Только потому что это атмосферный дизель или это известный мотор с репутацией?

(Natalia Demidova at 27.01.2017 19:31)
« Back to Previous Page