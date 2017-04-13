Dacia Duster 1,6 SCe 115л.с. LPG или дизельный вариант 1,5 dCi 110л.с. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSDacia Duster 1,6 SCe 115л.с. LPG или дизельный вариант 1,5 dCi 110л.с. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Стоит вопрос выбора между бензиновой версией с заводской газовой установкой или дизелем. При одинаковой комплектации среднего уровня, (в нашем случае Laureate), дизельная версия обходится на 2 тыс. евро дороже, но экономия на топливе мизерная. На бензиновой версии с газом 5МКПП, у дизеля 6МКПП. Что предпочесть? Какие слабые места у этих моторов, как дизельного, так и бензинового — особенно в сочетании с газом? У дизеля нравится хорошая тяга с низов и возможность заливать бак не чаще 1 раза в неделю. Газовую версию попробовать не удалось, т.к. на тест-драйве есть только дизеля и бензиновые версии с мотором 1,2 TCe 125л.с. Газовых станций в Эстонии понастроили достаточно много, проблем с заправкой нет, да и качество солярки нареканий не вызывает. Поездки в основном по городу, с выездами на пересечённую местность (не в болота)… На тему: Начался прием заказов на… Новый Land Rover Discovery будет стоить от Новый Мерседес – новый… Эксклюзивный Cayenne Известна цена нового Citroen C4 Помечена как спам Сообщение от Igor Mikhitaryan (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 13.04.2017 02:30 15 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Поскольку оба варианта очень хорошие, то выбор будет обусловлен экономической выгодой. Какая машина потребует меньше затрат, ту и надо брать. По ресурсу и ездовым параметрам оба варианта беспроигрышные. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1714) Ответ на 13.04.2017 11:00 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page