Dacia Duster 1,6 SCe 115л.с. LPG или дизельный вариант 1,5 dCi 110л.с.

Стоит вопрос выбора между бензиновой версией с заводской газовой установкой или дизелем. При одинаковой комплектации среднего уровня, (в нашем случае Laureate), дизельная версия обходится на 2 тыс. евро дороже, но экономия на топливе мизерная. На бензиновой версии с газом 5МКПП, у дизеля 6МКПП. Что предпочесть? Какие слабые места у этих моторов, как дизельного, так и бензинового — особенно в сочетании с газом?

У дизеля нравится хорошая тяга с низов и возможность заливать бак не чаще 1 раза в неделю.

Газовую версию попробовать не удалось, т.к. на тест-драйве есть только дизеля и бензиновые версии с мотором 1,2 TCe 125л.с.

Газовых станций в Эстонии понастроили достаточно много, проблем с заправкой нет, да и качество солярки нареканий не вызывает.

Поездки в основном по городу, с выездами на пересечённую местность (не в болота)…