CITROËN GRAND C4 PICASSO или Volkswagen Caddy Family Maxi Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSCITROËN GRAND C4 PICASSO или Volkswagen Caddy Family Maxi Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Citroen C4 Grand PicassoVolkswagen CaddyСемейное авто ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, Сергей. Стоит непростой выбор автомобиля для семьи 5 человек (2 взрослых и 3 детей, дети маленькие 4 года, 4 года и 1 год). Рассматриваю именно эти автомобили, потому что надо, чтобы можно было 3 детских сиденья поставить в один ряд и еще было место для багажа. А даже в большой внедорожник, у которого сзади диван три кресла закреплять будет крайне неудобно. Посоветуйте, п-та, что выбрать. Автомобили рассматриваю новые. Вот такие вопросы: По ситроену: какой двигатель лучше — бензин или дизель, как долго живет коробка, на сколько ремонтопригодна машина По Кадди смотрю ручку 4MOTION, ДСГ не доверяю. Ну и остальные вопросы те же. И вообще, с точки зрения использования семьей, со средними поездками раз в месяц на км 400-500, что лучше подойдет? Ну и еще, может быть что-то еще есть на рынке из новых автомобилей, которые подойдут к моей задаче, буду благодарен за подсказку. Спасибо. На тему: Volkswagen Коммерческие автомобили… Показатели Citroen в России с начала Mercedes С63 2008 года — за 1 300 000… Какой пикап с пробегом брать? Семейный Caddy Помечена как спам Сообщение от petrant78 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 10.04.2017 13:37 15 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Увы, хранцузы запороли свой собственный автомобиль, не — ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АВТОМОБИЛЬ долбаной иппонской коробкой автоматической. Так что как ни нравился бы мне новый Большой Пикассо, проблем именно с коробкой будет хватать. В остальном автомобиль безупречен. Что касаеться VW. Коробки DSG о 6 ступенях боитесь зря. Соблюдайте некоторые правила и меняйте ATF раз в 60 000 км. и коробка проедет до первого среьезного вмешательства около 200 000 км. Двигатель, естественно, только TDI, поскольку новые MPI, ну как бы это сказать… короче, скажу так — маловато мощности у них. Каддик Мксимальной Фамильный с 4 Motion + немного комфорта + немного безопасности и функционального оборудования встанет Вам в миллиона два двести. Это с мотором 2 литра. Выбор хороший, но есть у детей такая особенность — они имеют тенденцию к росту, причем на данном этапе зачастую в длинну. А там велосипеды/санки/самокаты, шашлык, барбекю и так далее. Так может быть Amarok? Да, он чуть дороже стоит, но и ресурс у него раза в два выше чкм у Кадди(ка) — все таки это в первую очередь грузовик комммерческий. Однако данный грузовик отменно едет, великолепно управляеться и имеет ну оооочень приличную плавность хода, в то время как неподрессоренный задний мост даже на незагруженном автомобиле практически не ощещаеться. Причем все выше сказанное без скидок на рамность конструкции. Amarok прогнозируемо тормозит (тоесть управление торможение логичное, понятное и удобное), то же самое касаеться и управления разгоном. Эргономика вообще на высочайшем уровне, причем не в сравнении с конкурентами, а среди автомобилей Концерна вообще. Тоесть, эргономика лучьше, чем у VW Tiguan, лучьше чем у VW Touareq, лучьше, блин, чем у Audi Q3/Q5, не говоря уже про Каддик. В чем это выражаеться. Ну во — первых человек практически любого роста и комплекции может расположиться за рулем с соблюдением ВСЕХ! требований эргономики, без упора там на расположение рук с копромиссом на ноги и т.д. Иными словами посадка будет грамотной, правильной и, извиняюсь, ахринеть насколько удобной. Ход педалей, усилие на педалях, особенно на педали газа (поскольку она самая востребованная) настолько проработаны, что можно тупо положить на нее ногу и… Короче — эргономика автомобиля в сочетании с отменной технической проработкой дает то, что этот здоровенный коробас управляеться фактически силой мысли. Таких автомобилей за всю свою жизнь Я видел еще три и все они далеко НЕ внедорожники и даже НЕ кроссоверы. Обзорность великолепная, места в салоне как спереди так и сзади не просто много — его валом, причем посадки получаеться вполне себе, короче нет и намека на то, что это рамный автомобиль. Это что касаеться места в салоне. Ну а про место в багажнике Я вообще скромно умолчу, поскольку там багажника нет, там кузов, в который можно вместить полквартиры, а не только парочку колясок и/или лисапедов, а если навесить кунг, то там жить можно, причем всей семьей. Опять таки — по салону много нишечек, можно дооснастить креплениями для планшетов (детишкам будет чем заняться в дороге), можно пол покрыть спецсосставом, ну там мало — ли разольеться что — нибудь или урониться, ну и разное бывает — цветы ж жизни все таки.))). Также можно заказать всяких там такележных приспособ в кузов — ну чтобы не ломать голову что и как там закрепить… Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 239) Ответ на 10.04.2017 15:55 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page