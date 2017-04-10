CITROËN GRAND C4 PICASSO или Volkswagen‎ Caddy Family   Maxi

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Доброго времени суток. Увы, хранцузы запороли свой собственный автомобиль, не — ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АВТОМОБИЛЬ долбаной иппонской коробкой автоматической. Так что как ни нравился бы мне новый Большой Пикассо, проблем именно с коробкой будет хватать. В остальном автомобиль безупречен.

Что касаеться VW. Коробки DSG о 6 ступенях боитесь зря. Соблюдайте некоторые правила и меняйте ATF раз в 60 000 км. и коробка проедет до первого среьезного вмешательства около 200 000 км. Двигатель, естественно, только TDI, поскольку новые MPI, ну как бы это сказать… короче, скажу так — маловато мощности у них. Каддик Мксимальной Фамильный с 4 Motion + немного комфорта + немного безопасности и функционального оборудования встанет Вам в миллиона два двести. Это с мотором 2 литра. Выбор хороший, но есть у детей такая особенность — они имеют тенденцию к росту, причем на данном этапе зачастую в длинну. А там велосипеды/санки/самокаты, шашлык, барбекю и так далее. Так может быть Amarok? Да, он чуть дороже стоит, но и ресурс у него раза в два выше чкм у Кадди(ка) — все таки это в первую очередь грузовик комммерческий.

Однако данный грузовик отменно едет, великолепно управляеться и имеет ну оооочень приличную плавность хода, в то время как неподрессоренный задний мост даже на незагруженном автомобиле практически не ощещаеться. Причем все выше сказанное без скидок на рамность конструкции. Amarok прогнозируемо тормозит (тоесть управление торможение логичное, понятное и удобное), то же самое касаеться и управления разгоном.

Эргономика вообще на высочайшем уровне, причем не в сравнении с конкурентами, а среди автомобилей Концерна вообще. Тоесть, эргономика лучьше, чем у VW Tiguan, лучьше чем у VW Touareq, лучьше, блин, чем у Audi Q3/Q5, не говоря уже про Каддик. В чем это выражаеться. Ну во — первых человек практически любого роста и комплекции может расположиться за рулем с соблюдением ВСЕХ! требований эргономики, без упора там на расположение рук с копромиссом на ноги и т.д. Иными словами посадка будет грамотной, правильной и, извиняюсь, ахринеть насколько удобной. Ход педалей, усилие на педалях, особенно на педали газа (поскольку она самая востребованная) настолько проработаны, что можно тупо положить на нее ногу и… Короче — эргономика автомобиля в сочетании с отменной технической проработкой дает то, что этот здоровенный коробас управляеться фактически силой мысли. Таких автомобилей за всю свою жизнь Я видел еще три и все они далеко НЕ внедорожники и даже НЕ кроссоверы.

Обзорность великолепная, места в салоне как спереди так и сзади не просто много — его валом, причем посадки получаеться вполне себе, короче нет и намека на то, что это рамный автомобиль. Это что касаеться места в салоне. Ну а про место в багажнике Я вообще скромно умолчу, поскольку там багажника нет, там кузов, в который можно вместить полквартиры, а не только парочку колясок и/или лисапедов, а если навесить кунг, то там жить можно, причем всей семьей.

Опять таки — по салону много нишечек, можно дооснастить креплениями для планшетов (детишкам будет чем заняться в дороге), можно пол покрыть спецсосставом, ну там мало — ли разольеться что — нибудь или урониться, ну и разное бывает — цветы ж жизни все таки.))). Также можно заказать всяких там такележных приспособ в кузов — ну чтобы не ломать голову что и как там закрепить…