Citroen Grand C4 Picasso бензин или дизель?

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Здравствуйте Сергей! Думаем приобрести Grand C4 Picasso в качестве семейного автомобиля, вопрос какой двигатель лучше выбирать бензин или дизель. И хотелось бы узнать ваше мнение о коробке АКПП и машине в целом. С уважением, Александр

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Сообщение от xworm (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 26.12.2016 15:22
26 просмотров

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Отличная машина! АКПП-6 японской фирмы Aisin. Двигатель… Ну, дизель там шикарный. Если не боитесь солярки, то с дизелем это будет лучшей машиной в жизни)

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1481)
Ответ на 26.12.2016 23:59
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