Citroen Grand C4 Picasso бензин или дизель?

Здравствуйте Сергей! Думаем приобрести Grand C4 Picasso в качестве семейного автомобиля, вопрос какой двигатель лучше выбирать бензин или дизель. И хотелось бы узнать ваше мнение о коробке АКПП и машине в целом. С уважением, Александр