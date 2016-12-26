Citroen Grand C4 Picasso бензин или дизель? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSCitroen Grand C4 Picasso бензин или дизель? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей! Думаем приобрести Grand C4 Picasso в качестве семейного автомобиля, вопрос какой двигатель лучше выбирать бензин или дизель. И хотелось бы узнать ваше мнение о коробке АКПП и машине в целом. С уважением, Александр На тему: Сколько стоят обновленные C4 Picasso… Назван самый продаваемый… Citroen C4 Grand Picasso – бантик на голове Минфин предлагает повысить… В The Grand Tour сыграли в морской бой… Помечена как спам Сообщение от xworm (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 26.12.2016 15:22 26 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Отличная машина! АКПП-6 японской фирмы Aisin. Двигатель… Ну, дизель там шикарный. Если не боитесь солярки, то с дизелем это будет лучшей машиной в жизни) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1481) Ответ на 26.12.2016 23:59 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page