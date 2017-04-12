Citroen C4 седан Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSCitroen C4 седан Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Подыскиваю машину после погибшего ФФ2. За 600 т.р. сейчас можно купить С4 года 13/14-го с пробегом 70-80 т.к. 150 л.с. с 6 ст. автоматом. Скажите, он сможет пробежать без проблем еще тыщ 80 км? Мой фф2 1,8 с мкпп только к 170 т к. начал барахлить. Пару рычагов задней подвеске (передний рычаг после ямы и гидроопора дв. на 100 тыс км не счет) 2 подшипника в коробке, трапецию дворников надо было перебирать. На тему: H-Promise в Совкомбанке Показатели Citroen в России с начала Гарантийка на Тверскую Восемь подиумов Datsun предложит россиянам on-DO с… Помечена как спам Сообщение от Igor A. Matyunin (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 12.04.2017 02:29 24 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У С4 есть два варианта. С мотором 1.6 в 100/115л.с. и АКПП-4. Мотор безупречный, коробка худшая в мире. И есть выбранный Вами вариант: мотор 1.6 с турбиной в 150 л.с. и АКПП японской фирмы Aisin. К коробке претензий нет, а мотор требует хорошего бензина и безупречного масла каждые 7.5 — 8 т.км. Если найдете неуезженный экземпляр и будете следить за маслом и бензином, то машина не разочарует. Тем более, что ее очень грамотно готовили к нашей зиме и плохим дорогам. Подвеска отличная, печка и обогревы мощные и т.п. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1712) Ответ на 12.04.2017 09:58 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page