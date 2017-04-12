Citroen C4 седан

Private answer У С4 есть два варианта. С мотором 1.6 в 100/115л.с. и АКПП-4. Мотор безупречный, коробка худшая в мире. И есть выбранный Вами вариант: мотор 1.6 с турбиной в 150 л.с. и АКПП японской фирмы Aisin. К коробке претензий нет, а мотор требует хорошего бензина и безупречного масла каждые 7.5 — 8 т.км. Если найдете неуезженный экземпляр и будете следить за маслом и бензином, то машина не разочарует. Тем более, что ее очень грамотно готовили к нашей зиме и плохим дорогам. Подвеска отличная, печка и обогревы мощные и т.п. Помечен как спам