Что ждать/менять от мотора audi 3.0 tfsi 213 кВт после 90 тыс.? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЧто ждать/менять от мотора audi 3.0 tfsi 213 кВт после 90 тыс.? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, насколько надежен мотор audi 3.0 tfsi 213 кВт? И на скольких км. что предстоит менять (сейчас ему 90 тыс.)? Спасибо, Владимир. На тему: Audi A6: цены и комплектации Двигатель, который постоянно… Начат прием заказов на A3 Sedan и A3… Q7 расширяет стандартный опции Новинки Audi на автосалоне в… Помечена как спам Сообщение от varevo (Вопросы: 5, Ответы: 9) Ответ на 07.05.2017 12:23 21 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если двигатель вел себя прилично, не пил бензин и не ел масло, то ничего особенного его не ждет… Если же он вел себя, как все, то к 100 000 Вы должны были заменить половину мотора… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1749) Ответ на 09.05.2017 00:40 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page