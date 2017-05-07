Что ждать/менять от мотора audi 3.0 tfsi 213 кВт после 90 тыс.?

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Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, насколько надежен мотор audi 3.0 tfsi 213 кВт? И на скольких км. что предстоит менять (сейчас ему 90 тыс.)?

Спасибо, Владимир.

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Сообщение от varevo (Вопросы: 5, Ответы: 9)
Ответ на 07.05.2017 12:23
21 просмотров

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Private answer

Если двигатель вел себя прилично, не пил бензин и не ел масло, то ничего особенного его не ждет… Если же он вел себя, как все, то к 100 000 Вы должны были заменить половину мотора…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1749)
Ответ на 09.05.2017 00:40
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