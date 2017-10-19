Что за «чудо» упоминал в своей передаче Гараж Сергей Асланян 16 октября

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Хм, сразу скажу — такой расход масла недопустимо высок! Это первое. Второе — вязкость ххW40 — также недопустима в этом двигателе, так ему мреть настанет еще быстрее.

Так что нужно разбираться в чем причина.

Наиболее частая — паленое масло. Попробуйте купить Оригинальное масло, купленное у диллера. Если расход будет выше 500 грамм на 1 000 км., то придеться копать глубже в двигатель.

Первым делом нужно проверить состояние системы вентиляции картера и при необходимости вычистить. Втрое — посмотреть — не льет ли малом откуда либо. Этот мотор имеет особенно лить маслом откуда только можно: из под клапанной крышки, из под ГБЦ или даже из поддона картера. А еще, что плохое, но не самое — течь в коробку передач (придеться снимать).

Если дело не в этом, то варианта два:

— Износ маслосЪемных колпачков (они недороги и замена недорогая);

— Износ поршневых колец (также подлежат замене);

— Износ зеркала циллиндра. В этом случае движок — труп.

Но Вы пишете, что с компрессией вроде порядок, значит есть вероятность того, что с ШПГ все более или менее. Значит проверяете на течи, проверяете систему вентиляции картера и проверяете маслосъемные колпачки. И да — забываете нахрен про Экзист!!!!!