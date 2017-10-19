Что за «чудо» упоминал в своей передаче Гараж Сергей Асланян 16 октября Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЧто за «чудо» упоминал в своей передаче Гараж Сергей Асланян 16 октября Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ -1 ▼ ♥ 0 В передаче Гараж от 16 октября Сергей Асланян обсуждая со слушателем Дмитрием Митцубиси Спейс Стар, на жалобу Дмитрия о том что Митцубиси стал подъедать масло посоветовал ему через фейсбук обратиться к нему и он посоветует «чудо» которое можно залить в двигатель и в коробку и машина задышит по другому. Прошу Вас сообщить что за «чудо» и где его приобрести в Санкт-Петербурге. Спасибо заранее. На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а какое хуже? Испытан двигатель Rolls-Royce для сверхзвукового… Можно ли брать пиццевозку? Дорожные работы на Пречистенской набережной Помечена как спам Сообщение от Дмитрий Савкин (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 19.10.2017 22:05 291 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У меня есть костюмчик, не новый, лет 10, потерся сильно — любил его носить на работу. Не подскажете, где найти стиральный порошок, от которого костюмчик будет лучше нового, и надолго? Если масло уходит, значит есть дырка, куда уходит. Что можно залить, чтобы закрыть эту дырку? Да ничего. Помечен как спам Сообщение от Mike61 (Вопросы: 1, Ответы: 106) Ответ на 20.10.2017 10:41 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сарказм понятен, но это не ответ на мой вопрос. Прослушаете этот выпуск Гаража. Слушатель не спрашивал Сергея как решить вопрос с маслом, а просто посетовал на уход масла, Сергей Асланян сам предложил связаться с ним через Фейсбук и он даст информацию про «Чудо»( это слово Сергея Асланяна. А костюмчики десятилетние при должном уходе могут очень хорошо выглядеть, тем более если его не стирать стиральным порошком, а отдавать в химчистку. Помечен как спам Сообщение от Дмитрий Савкин (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 20.10.2017 12:48 Так масло-то машина подъедает. Куда там до супер ухоженного костюмчика. Маслосьемные колпачки уже меняли, я думаю, не помогло, да и мало кому реально помогает. Так что или кольца залегли, что вряд ли, или естественный износ стенок цилиндров. Что ни лей, а это не лечится. Или кто-то научился восстанавливать металл присадками в масло? Не, ну если махнули на машину рукой, то можно пытаться залить »Чудо». Только оно скорее что-нибудь еще убьет, чем что-то вылечит. Хотя если интересно, то можете попробовать написать Асланяну, вдруг там есть что-то. (Mike61 at 20.10.2017 15:01) Упс, не ваша машина подъедает масло. Тогда 2 варианта: если у вас нет проблем, то не стоит ничего левого лить в двигатель, а если есть проблемы, то обычно что ни лей, ничего не поможет. (Mike61 at 20.10.2017 15:09) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Нет никаких «чуедс». А то, что якобы поможет, так это «Куппер» — мало такое с медными салями. Только вот нифина оно не поможет, а двигатель если и задышет по другому, то это будут его последние вздохи. Вы лучьше скажите в чем у Вас проблема. Может и поможем тут. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 20.10.2017 15:20 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Давно слушаю Гараж Сергея Асланяна. И прислушиваюсь к его советам и словам. Поэтому заинтересовался его словами про «Чудо». Вдруг чудеса бывают. Конкретно у меня тоже есть проблема с маслом. Мазда 2006 г.в. 1,8 л., в эксплуатации с 2007 года, покупал в салоне. Все сервисные работы проводил своевременно. Пробег 210 000. Кушает масло. При этом никаких проблем с расходом топлива, компрессией, разгоном или каким то ухудшением характеристик автомобиля не наблюдаю. Проверка на возможные утечки проведена неоднократно. Пока что доливаю по мере надобности масло и ничего больше не делаю. Возможно в будущем покупка контрактного двигателя. Помечен как спам Сообщение от Дмитрий Савкин (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 20.10.2017 17:01 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Дмитрий, ничего не имею против вышеопрмянутого Вами персонажа, однако если бы Я следовал советам, данным данным порсонажем, то… Скажите, что у Вас за автомобиль, какое масло заливаете (марка, тип), где покупаете и каков межсервисный период? И да, каков расход масла на 1 000 км.? Или проблема не в расходе? Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 21.10.2017 00:06 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Мазда 2006 г.в. 1,8 л., в эксплуатации с 2007 года, покупал в салоне. Все сервисные работы проводил своевременно. Пробег 210 000. Замена масла каждые 10 000 км. Заливал масло Mazda Dexelia ultra 5w30 (exist). Когда увеличился расход перешёл на Castrol GTX 10w40(автомаг), и лил его где-то полтора года. Расход где то литр на 600-700 км. Причём на трассе больше.Сейчас залил wolf Guerdtech 10w40 B4 (евроавто). Проблема только в расходе. Помечен как спам Сообщение от Дмитрий Савкин (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 22.10.2017 14:44 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Хм, сразу скажу — такой расход масла недопустимо высок! Это первое. Второе — вязкость ххW40 — также недопустима в этом двигателе, так ему мреть настанет еще быстрее. Так что нужно разбираться в чем причина. Наиболее частая — паленое масло. Попробуйте купить Оригинальное масло, купленное у диллера. Если расход будет выше 500 грамм на 1 000 км., то придеться копать глубже в двигатель. Первым делом нужно проверить состояние системы вентиляции картера и при необходимости вычистить. Втрое — посмотреть — не льет ли малом откуда либо. Этот мотор имеет особенно лить маслом откуда только можно: из под клапанной крышки, из под ГБЦ или даже из поддона картера. А еще, что плохое, но не самое — течь в коробку передач (придеться снимать). Если дело не в этом, то варианта два: — Износ маслосЪемных колпачков (они недороги и замена недорогая); — Износ поршневых колец (также подлежат замене); — Износ зеркала циллиндра. В этом случае движок — труп. Но Вы пишете, что с компрессией вроде порядок, значит есть вероятность того, что с ШПГ все более или менее. Значит проверяете на течи, проверяете систему вентиляции картера и проверяете маслосъемные колпачки. И да — забываете нахрен про Экзист!!!!! Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 23.10.2017 02:48 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Владимир, спасибо за подробный ответ. Вот систему вентиляции картера как раз и не проверяли. Займусь этим. Помечен как спам Сообщение от Дмитрий Савкин (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 28.10.2017 15:53 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page