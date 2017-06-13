Что выбрать на замену Орландо 13 года пробег 80. Киа Соул, Хёндэ Грета, Сузуки Витара, Ниссан Кашкай Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЧто выбрать на замену Орландо 13 года пробег 80. Киа Соул, Хёндэ Грета, Сузуки Витара, Ниссан Кашкай Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Что бы в ближайшие 5-7 лет не знать забот, а потом спокойно продать, средний пробег 20 тыс. год. Киа Соул, Хёндэ Грета, Сузуки Витара, Ниссан Кашкай или что то ещё. На тему: «Хендэ Мотор СНГ»: итоги июля 2016… Hyundai поддержал питерский… H-Promise в Совкомбанке Suzuki отмечает 10-летний юбилей… Hyundai Creta представлен публике на… Помечена как спам Сообщение от Михаил6621 (Вопросы: 5, Ответы: 0) Ответ на 13.06.2017 11:54 47 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А Орландо у Вас на ручке или на автомате? Имхо 1,8 моторчик слабоват для этой машины, но на механике это не так заметно. Вообще Орландо — замечательный семейный автомобиль с огромным багажником. После орландо во всех перечисленных вариантах будет тесно как в табакерке… Может лучше инвестировать деньги в капитальный ремонт своего текущего фургончика? 140 тыс км (7×20), имхо, если не издеваться, проедет любая из перечисленных машин. Сходите на тест-драйвы, почувствуйте как оно рулится и выберите то, что больше понравилось. Скорее всего это будет кашкай — он самый резвый и экономичный, жаль, что на вариаторе. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 28, Ответы: 572) Ответ на 13.06.2017 16:49 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page