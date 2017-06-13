Что выбрать на замену Орландо 13 года пробег 80. Киа Соул, Хёндэ Грета, Сузуки Витара, Ниссан Кашкай

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А Орландо у Вас на ручке или на автомате?

Имхо 1,8 моторчик слабоват для этой машины, но на механике это не так заметно. Вообще Орландо — замечательный семейный автомобиль с огромным багажником. После орландо во всех перечисленных вариантах будет тесно как в табакерке… Может лучше инвестировать деньги в капитальный ремонт своего текущего фургончика?

140 тыс км (7×20), имхо, если не издеваться, проедет любая из перечисленных машин. Сходите на тест-драйвы, почувствуйте как оно рулится и выберите то, что больше понравилось. Скорее всего это будет кашкай — он самый резвый и экономичный, жаль, что на вариаторе.