Что выбрать на замену Орландо 13 года пробег 80. Киа Соул, Хёндэ Грета, Сузуки Витара, Ниссан Кашкай

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Что бы в ближайшие 5-7 лет не знать забот, а потом спокойно продать, средний пробег 20 тыс. год.
Киа Соул, Хёндэ Грета, Сузуки Витара, Ниссан Кашкай или что то ещё.

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Сообщение от Михаил6621 (Вопросы: 5, Ответы: 0)
Ответ на 13.06.2017 11:54
47 просмотров

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Private answer

А Орландо у Вас на ручке или на автомате?
Имхо 1,8 моторчик слабоват для этой машины, но на механике это не так заметно. Вообще Орландо — замечательный семейный автомобиль с огромным багажником. После орландо во всех перечисленных вариантах будет тесно как в табакерке… Может лучше инвестировать деньги в капитальный ремонт своего текущего фургончика?

140 тыс км (7×20), имхо, если не издеваться, проедет любая из перечисленных машин. Сходите на тест-драйвы, почувствуйте как оно рулится и выберите то, что больше понравилось. Скорее всего это будет кашкай — он самый резвый и экономичный, жаль, что на вариаторе.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 28, Ответы: 572)
Ответ на 13.06.2017 16:49
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