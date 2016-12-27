Что выбрать на вторичном рынке из 2012-2013 год, есть три варианта

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Добрый день, подскажите пожалуйста что выбрать 2012-2013 год цена до 900 тыс, есть три варианта Chevrolet Captiva 2,2 дизель, Nissan X-Trail 2,0 дизель, Hyundai Santa Fe 2,4 бензин. Все пробеги в районе 70 тыс. Что надежнее ?

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Сообщение от Mkmk3456 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 27.12.2016 12:41
14 просмотров

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Конкретно из этой троицы — кореец (хёндэ) выглядит интереснее всего, потому что бензиновый. Покупать дизель надо новый. Либо надо очень хорошо разбираться в дизелях или брать с собой проверенного дядю Васю. Проблема может быть неочевидной и ремонт выльется в такую сумму, что как-нибудь тяп-лап в гаражах сделать и искать дурочка, который это купит. Была такая русская игра «кто последний — тот дурак».

А вообще надо смотреть по остаточному ресурсу. Что лучше сохранилось — то и брать. Я бы не замыкался на одной модели.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 252)
Ответ на 27.12.2016 14:03
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