Что выбрать на вторичном рынке из 2012-2013 год, есть три варианта Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSЧто выбрать на вторичном рынке из 2012-2013 год, есть три варианта Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, подскажите пожалуйста что выбрать 2012-2013 год цена до 900 тыс, есть три варианта Chevrolet Captiva 2,2 дизель, Nissan X-Trail 2,0 дизель, Hyundai Santa Fe 2,4 бензин. Все пробеги в районе 70 тыс. Что надежнее ? На тему: Стартовала сборка трех новых… Кроссоверы занимают… Mazda начинает масштабную отзывную Десятка самых популярных… Четкий по рулю Peugeot Помечена как спам Сообщение от Mkmk3456 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 27.12.2016 12:41 14 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Конкретно из этой троицы — кореец (хёндэ) выглядит интереснее всего, потому что бензиновый. Покупать дизель надо новый. Либо надо очень хорошо разбираться в дизелях или брать с собой проверенного дядю Васю. Проблема может быть неочевидной и ремонт выльется в такую сумму, что как-нибудь тяп-лап в гаражах сделать и искать дурочка, который это купит. Была такая русская игра «кто последний — тот дурак». А вообще надо смотреть по остаточному ресурсу. Что лучше сохранилось — то и брать. Я бы не замыкался на одной модели. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 252) Ответ на 27.12.2016 14:03 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page