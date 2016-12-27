Что выбрать на вторичном рынке из 2012-2013 год, есть три варианта

Private answer

Конкретно из этой троицы — кореец (хёндэ) выглядит интереснее всего, потому что бензиновый. Покупать дизель надо новый. Либо надо очень хорошо разбираться в дизелях или брать с собой проверенного дядю Васю. Проблема может быть неочевидной и ремонт выльется в такую сумму, что как-нибудь тяп-лап в гаражах сделать и искать дурочка, который это купит. Была такая русская игра «кто последний — тот дурак».

А вообще надо смотреть по остаточному ресурсу. Что лучше сохранилось — то и брать. Я бы не замыкался на одной модели.