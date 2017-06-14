что Выбрать Hyundai Tucson или Nissan X-Trail

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Уважаемые Сергей Степанович и Александр Александрович Прошу Вашего совета , Выбираем авто Между Hyundai Tucson, 2 литра бензин 149 кобыл, 2WD комплектация Travel и Nissan X-Trail , 2 литра 144 кобылы , бензин, комплектация SE, ценю комфорт и надёжность , цена обслуживания фактор второстипенный и на выбор не влияет. Все новые , Что порекомендуете и почему .

Заранее спасибо

с Уважением , Вячеслав

На тему:
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Сообщение от Вячеслав Лабецкий (Вопросы: 2, Ответы: 5)
Ответ на 14.06.2017 13:34
62 просмотров

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Private answer

Они разные.. Попросите тест-драйв и поймёте на чем вашей спине ехать удобнее.

ХИТРЕЦ новый мне больше нравится чем ТУСАН. Он заметно динамичнее и экономичнее благодаря вариатору. Расход в смешанном цикле будет 8-9 литров.

ТУСАН весьма прожорливый — 12-13 будет потреблять, всё-таки гидротрансформатор имеет некоторый КПД, никуда не деться. И динамика там не особенно. Но, опять же в городе — по пробкам динамика особенно не нужна.

На ХИТРЕЦ ставят настоящий гидроусилитесь руля, а на ТУСАН — электрический — другая реакция (отдача) на руль. Возможно они что-то улучшили, потому что корейские электроусилители предыдущих поколений были весьма поганые…

Шумоизоляция интересней на хёндэ..

Много нюансов +/-. И та у другая машина популярная. Но в долгосрочной перспективе (более 8 лет) всё же интереснее ХЁНДЭ, запчасти дешевле и довольно надёжный автомат.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 576)
Ответ на 15.06.2017 09:02
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