что Выбрать Hyundai Tucson или Nissan X-Trail Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSчто Выбрать Hyundai Tucson или Nissan X-Trail Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Уважаемые Сергей Степанович и Александр Александрович Прошу Вашего совета , Выбираем авто Между Hyundai Tucson, 2 литра бензин 149 кобыл, 2WD комплектация Travel и Nissan X-Trail , 2 литра 144 кобылы , бензин, комплектация SE, ценю комфорт и надёжность , цена обслуживания фактор второстипенный и на выбор не влияет. Все новые , Что порекомендуете и почему . Заранее спасибо с Уважением , Вячеслав На тему: В Калиниграде стартовало… Hyundai к 2018 году выпустит на рынок… Hyundai выпустит новый кроссовер Hyundai Tucson даст прикурить Выпуск легковых машин в 2016 году… Помечена как спам Сообщение от Вячеслав Лабецкий (Вопросы: 2, Ответы: 5) Ответ на 14.06.2017 13:34 62 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Они разные.. Попросите тест-драйв и поймёте на чем вашей спине ехать удобнее. ХИТРЕЦ новый мне больше нравится чем ТУСАН. Он заметно динамичнее и экономичнее благодаря вариатору. Расход в смешанном цикле будет 8-9 литров. ТУСАН весьма прожорливый — 12-13 будет потреблять, всё-таки гидротрансформатор имеет некоторый КПД, никуда не деться. И динамика там не особенно. Но, опять же в городе — по пробкам динамика особенно не нужна. На ХИТРЕЦ ставят настоящий гидроусилитесь руля, а на ТУСАН — электрический — другая реакция (отдача) на руль. Возможно они что-то улучшили, потому что корейские электроусилители предыдущих поколений были весьма поганые… Шумоизоляция интересней на хёндэ.. Много нюансов +/-. И та у другая машина популярная. Но в долгосрочной перспективе (более 8 лет) всё же интереснее ХЁНДЭ, запчасти дешевле и довольно надёжный автомат. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 576) Ответ на 15.06.2017 09:02 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page