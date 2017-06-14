что Выбрать Hyundai Tucson или Nissan X-Trail

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Они разные.. Попросите тест-драйв и поймёте на чем вашей спине ехать удобнее.

ХИТРЕЦ новый мне больше нравится чем ТУСАН. Он заметно динамичнее и экономичнее благодаря вариатору. Расход в смешанном цикле будет 8-9 литров.

ТУСАН весьма прожорливый — 12-13 будет потреблять, всё-таки гидротрансформатор имеет некоторый КПД, никуда не деться. И динамика там не особенно. Но, опять же в городе — по пробкам динамика особенно не нужна.

На ХИТРЕЦ ставят настоящий гидроусилитесь руля, а на ТУСАН — электрический — другая реакция (отдача) на руль. Возможно они что-то улучшили, потому что корейские электроусилители предыдущих поколений были весьма поганые…

Шумоизоляция интересней на хёндэ..

Много нюансов +/-. И та у другая машина популярная. Но в долгосрочной перспективе (более 8 лет) всё же интереснее ХЁНДЭ, запчасти дешевле и довольно надёжный автомат.