Что делать? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Что делать? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Разговаривал с Сергеем в прямом эфире на тему: «Liguatronic в CLA 45 AMG не русифицирована». Ответ представительства приведен далее: Добрый день, господин Скибинский. Мы повторно запросили службу техподдержки и, к сожалению, немецкие коллеги не сообщают актуальной информации по русификации системы Лингватроник. С уважением, Лапаева Екатерина АО «Мерседес-Бенц РУС» подразделение по обработке рекламаций клиентов эл. адрес: [email protected] Сергей посоветовал задать вопрос на этом сайте, вроде есть юрист, который может помочь добиться от немцев решения проблемы. Пользуюсь случаем передать привет Сан Санычу Пикуленко — мы с ним были в качестве приглашенных Ситроен-Рус гостей (я от ТОТАЛЬ) на ралли «Тысяча Озер» в Финляндии (по имеющемуся у меня старому его телефону 241….11 дозвониться не удалось). На всякий случай мой тел.:+7(925)8050548. На тему: Мэрия Москвы проваливает и… Daimler ведет переговоры Новое назначение в Мерседес Активисты против Daimler Да будет свет! Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от Дмитрий Скибинский (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 19.04.2017 16:39 53 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ответил sms Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1727) Ответ на 20.04.2017 17:54 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page