Что делать?

Добрый день! Разговаривал с Сергеем в прямом эфире на тему: «Liguatronic в CLA 45 AMG не русифицирована». Ответ представительства приведен далее:

Добрый день, господин Скибинский.

Мы повторно запросили службу техподдержки и, к сожалению, немецкие коллеги не сообщают актуальной информации по русификации системы Лингватроник.

С уважением, Лапаева Екатерина

АО «Мерседес-Бенц РУС»

подразделение по обработке рекламаций клиентов

эл. адрес: [email protected]

Сергей посоветовал задать вопрос на этом сайте, вроде есть юрист, который может помочь добиться от немцев решения проблемы.

Пользуюсь случаем передать привет Сан Санычу Пикуленко — мы с ним были в качестве приглашенных Ситроен-Рус гостей (я от ТОТАЛЬ) на ралли «Тысяча Озер» в Финляндии (по имеющемуся у меня старому его телефону 241….11 дозвониться не удалось). На всякий случай мой тел.:+7(925)8050548.