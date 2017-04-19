Что делать?

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Добрый день! Разговаривал с Сергеем в прямом эфире на тему: «Liguatronic в CLA 45 AMG не русифицирована». Ответ представительства приведен далее:
Добрый день, господин Скибинский.
Мы повторно запросили службу техподдержки и, к сожалению, немецкие коллеги не сообщают актуальной информации по русификации системы Лингватроник.
С уважением, Лапаева Екатерина
АО «Мерседес-Бенц РУС»
подразделение по обработке рекламаций клиентов
эл. адрес: [email protected]
Сергей посоветовал задать вопрос на этом сайте, вроде есть юрист, который может помочь добиться от немцев решения проблемы.
Пользуюсь случаем передать привет Сан Санычу Пикуленко — мы с ним были в качестве приглашенных Ситроен-Рус гостей (я от ТОТАЛЬ) на ралли «Тысяча Озер» в Финляндии (по имеющемуся у меня старому его телефону 241….11 дозвониться не удалось). На всякий случай мой тел.:+7(925)8050548.

На тему:
Вопрос решен
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Сообщение от Дмитрий Скибинский (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.04.2017 16:39
53 просмотров

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1727)
Ответ на 20.04.2017 17:54
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