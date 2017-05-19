Chevrolet NIVA или SY Kyron???

Сергей Степанович, помогите пожалуйста определиться с выбором!? Для дачи, природы и путешествий исходя из фин.возможностей планировал купить б\у (5лет) Шевроле-Ниву. Но смуту в мою голову вводит Ссанг-Ёнг Кайрон, с дизелем на механике, тоже 5-6 летний.

В Кайроне привлекает брутальность рамника при его расходе топлива и не очень большой разнице в стоимости с Ш-Нивой но пугает стоимость расходников и з/ч .А более доступная для кармана Ш-Нива кажется морально устаревшими «жигулями». Стоит ли финансово «поднапрячься» до Кайрона или же оставить выбор прежним?

Спасибо.