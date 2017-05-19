Chevrolet NIVA или SY Kyron???

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Сергей Степанович, помогите пожалуйста определиться с выбором!? Для дачи, природы и путешествий исходя из фин.возможностей планировал купить б\у (5лет) Шевроле-Ниву. Но смуту в мою голову вводит Ссанг-Ёнг Кайрон, с дизелем на механике, тоже 5-6 летний.
В Кайроне привлекает брутальность рамника при его расходе топлива и не очень большой разнице в стоимости с Ш-Нивой но пугает стоимость расходников и з/ч .А более доступная для кармана Ш-Нива кажется морально устаревшими «жигулями». Стоит ли финансово «поднапрячься» до Кайрона или же оставить выбор прежним?
Спасибо.

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Сообщение от Виталий061 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.05.2017 03:03
13 просмотров

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Private answer

ШНива настолько унылая машина, что поселит в сердце тоску, не дав взамен крыльев… Я б вообще не смотрел в ее сторону. Кайрон лучше во всем, кроме заднего привода. Полноприводным он становится (парт-тайм) на время преодоления бездорожья. Зато это уже автомобиль! А расходники и сервис придется брать не у дилера. Выигрыш в том, что дешевые запчасти ШНиве нужны чаще, чем более дорогие для Кайрона.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1769)
Ответ на 19.05.2017 08:25
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