Chevrolet aveo t300 1,6 AT Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSChevrolet aveo t300 1,6 AT Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, возможно ли без глубоких переделок заменить двигатель ecotec F16D4 на двигатель ecotec A14NET (140 л.с.) с соответствующей трансмиссией и ЭБУ которые ставят на sonic RS ? Спасибо. На тему: Красивый двигатель видели? Chevrolet Equinox появится в продаже в апреле Chevrolet Volt заменят гибридным кроссовером 32 цилиндровый двигатель В России отзывают 2,7 тысячи машин Chevrolet Niva Помечена как спам Сообщение от Сергей Стукалов (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 01.11.2017 09:33 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна», позвоните, узнайте Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272) Ответ на 01.11.2017 10:57 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page