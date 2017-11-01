Chevrolet aveo t300 1,6 AT

« Back to Previous Page
0
0

Здравствуйте, возможно ли без глубоких переделок заменить двигатель ecotec F16D4 на двигатель ecotec A14NET (140 л.с.) с соответствующей трансмиссией и ЭБУ которые ставят на sonic RS ? Спасибо.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Сергей Стукалов (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 01.11.2017 09:33
12 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна», позвоните, узнайте

Помечен как спам
Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 272)
Ответ на 01.11.2017 10:57
« Back to Previous Page