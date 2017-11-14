Cadillac srx 1-го поколения. необходим вместительный универсал с полным приводом за небольшие деньги.

в наличии имеется isuzu vehi-cross (владение 15 лет , могу описать все нюансы этого авто), и toyota tacoma. Нужен большой универсал с приличной (для универсала) проходимостью за небольшие деньги в качестве дополнения к парку. Плюсы и минусы моторов 6 и 8 ц., подвеска (понятно, что лучше самую простую). Каковы отличия сборок в сша и калининград? Возможны ли альтернативные решения? Вольво как то не хочется.Крайслер с300 слишком низок.