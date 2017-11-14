Cadillac srx 1-го поколения. необходим вместительный универсал с полным приводом за небольшие деньги. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSCadillac srx 1-го поколения. необходим вместительный универсал с полным приводом за небольшие деньги. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 в наличии имеется isuzu vehi-cross (владение 15 лет , могу описать все нюансы этого авто), и toyota tacoma. Нужен большой универсал с приличной (для универсала) проходимостью за небольшие деньги в качестве дополнения к парку. Плюсы и минусы моторов 6 и 8 ц., подвеска (понятно, что лучше самую простую). Каковы отличия сборок в сша и калининград? Возможны ли альтернативные решения? Вольво как то не хочется.Крайслер с300 слишком низок. На тему: Alfa Romeo готовит универсал Giulia Lada представила серийную версию Vesta SW и Vesta SW Cross Hyundai Motor в прямом эфире покажет две мировые… Продажи седана CT6 начнутся в конце года Сборка универсала Lada Vesta будет происходить в Казахстане Помечена как спам Сообщение от ильин игорь (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 14.11.2017 15:32 8 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Единственное что могу сказать — сборка США и сборка Калининграда примерно одинаковы по уровню… НЕ КАЧЕСТВА! До всего остального, то «небольшие деньги» — это разное понятие у каждого. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288) Ответ на 14.11.2017 22:24 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page