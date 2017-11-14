Cadillac srx 1-го поколения. необходим вместительный универсал с полным приводом за небольшие деньги.

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в наличии имеется isuzu vehi-cross (владение 15 лет , могу описать все нюансы этого авто), и toyota tacoma. Нужен большой универсал с приличной (для универсала) проходимостью за небольшие деньги в качестве дополнения к парку. Плюсы и минусы моторов 6 и 8 ц., подвеска (понятно, что лучше самую простую). Каковы отличия сборок в сша и калининград? Возможны ли альтернативные решения? Вольво как то не хочется.Крайслер с300 слишком низок.

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Сообщение от ильин игорь (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 14.11.2017 15:32
8 просмотров

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Единственное что могу сказать — сборка США и сборка Калининграда примерно одинаковы по уровню… НЕ КАЧЕСТВА! До всего остального, то «небольшие деньги» — это разное понятие у каждого.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288)
Ответ на 14.11.2017 22:24
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