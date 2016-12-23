BMW X6 дизель 3.0 2013 года, пробег 60 тыс. «Чихает» и дергается на холостом ходу.

BMW X6ХDRIVE30D при движении потери мощности и динамики не ощущаю. Официалы говорят, что не работает одна свеча и сгорела плата, свечами управляющая. Также, по их словам, некорректно работают 3 форсунки. Предлагают замену платы, всех свечей, всех форсунок. 240 т.р.

Имеет ли смысл ремонт(а не замена) форсунок? Если можно, контакты мастера. Спасибо.