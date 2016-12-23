BMW X6 дизель 3.0 2013 года, пробег 60 тыс. «Чихает» и дергается на холостом ходу.

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BMW X6ХDRIVE30D при движении потери мощности и динамики не ощущаю. Официалы говорят, что не работает одна свеча и сгорела плата, свечами управляющая. Также, по их словам, некорректно работают 3 форсунки. Предлагают замену платы, всех свечей, всех форсунок. 240 т.р.
Имеет ли смысл ремонт(а не замена) форсунок? Если можно, контакты мастера. Спасибо.

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Сообщение от [email protected] (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 23.12.2016 20:18
37 просмотров

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Private answer

А что Вам тут на это ответят, если Вам в официальном сервисе уже все сказали .Понты стоят дорого)))

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Сообщение от Boldyrev Evgeniy (Вопросы: 3, Ответы: 14)
Ответ на 25.12.2016 19:11
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