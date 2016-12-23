BMW X6 дизель 3.0 2013 года, пробег 60 тыс. «Чихает» и дергается на холостом ходу. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSBMW X6 дизель 3.0 2013 года, пробег 60 тыс. "Чихает" и дергается на холостом ходу. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 BMW X6ХDRIVE30D при движении потери мощности и динамики не ощущаю. Официалы говорят, что не работает одна свеча и сгорела плата, свечами управляющая. Также, по их словам, некорректно работают 3 форсунки. Предлагают замену платы, всех свечей, всех форсунок. 240 т.р. Имеет ли смысл ремонт(а не замена) форсунок? Если можно, контакты мастера. Спасибо. На тему: Прогреть за 2 секунды: базовые… Lada предлагает сэкономить Что надо знать про свечи… Почините мне машину И снова — ремонт Помечена как спам Сообщение от [email protected] (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 23.12.2016 20:18 37 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А что Вам тут на это ответят, если Вам в официальном сервисе уже все сказали .Понты стоят дорого))) Помечен как спам Сообщение от Boldyrev Evgeniy (Вопросы: 3, Ответы: 14) Ответ на 25.12.2016 19:11 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page