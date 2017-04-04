Бензин для Киа Рио в период обкатки

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Какой бензин лучше заливать в Киа Рио 2017 год в период обкатки и после?

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Сообщение от preluk (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 04.04.2017 20:44
112 просмотров

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Тот, который указан на крышке. Аи-92…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1703)
Ответ на 04.04.2017 21:27
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Вот говорил, что не буду сюда заходить, но реккомендации использовать АИ — 92 — это ничто иное как вредительство. Двигатели серий Gamma, Thetta с приставокй «2», а также двигатели Nu рассчитаны на работу на бензине, соответствующем требованиям стандарта DIN EN 228 — 2008. Вышеназванный стандарт НЕ предполагает октанового числа, измеренного исследовательским методом ниже 95. Далее — с учетом того, что ЛЮБОЙ! НПЗ, модернизированный под выпуск нефтепродуктов класса Евро — 5, он же DIN EN 228 — 2008 не станет производить бензин с октановым числом 92, поскольку полная коммерческая себестоимость такого бензина будет выше, чем у АИ — 95. Отсюда следует, что АИ — 92 поставляеться хрен знает откуда и что будет при заливке его в бак — неизвестно.

Это раз.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 213)
Ответ на 05.04.2017 01:42
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Именно то, что там написано на горловине. Скорее всего там напсано 95. Всё-таки РИО — современный автомобиль)

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 21, Ответы: 470)
Ответ на 05.04.2017 10:25
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может все таки заглянуть на сайт производителя
https://www.kia.ru/models/rio/properties/

АИ92!

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Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 9, Ответы: 31)
Ответ на 05.04.2017 11:13
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KIA RIO, VW Polo (Vento) первоначально были сделаны для стран Китая, Индии. Вряд ли там бензин лучше российского. Обе машины прекрасно работают на 92:)

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Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 14, Ответы: 37)
Ответ на 07.04.2017 20:12
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