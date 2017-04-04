Бензин для Киа Рио в период обкатки

Private answer Вот говорил, что не буду сюда заходить, но реккомендации использовать АИ — 92 — это ничто иное как вредительство. Двигатели серий Gamma, Thetta с приставокй «2», а также двигатели Nu рассчитаны на работу на бензине, соответствующем требованиям стандарта DIN EN 228 — 2008. Вышеназванный стандарт НЕ предполагает октанового числа, измеренного исследовательским методом ниже 95. Далее — с учетом того, что ЛЮБОЙ! НПЗ, модернизированный под выпуск нефтепродуктов класса Евро — 5, он же DIN EN 228 — 2008 не станет производить бензин с октановым числом 92, поскольку полная коммерческая себестоимость такого бензина будет выше, чем у АИ — 95. Отсюда следует, что АИ — 92 поставляеться хрен знает откуда и что будет при заливке его в бак — неизвестно. Это раз. Помечен как спам