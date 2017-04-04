Бензин для Киа Рио в период обкатки Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSБензин для Киа Рио в период обкатки Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Какой бензин лучше заливать в Киа Рио 2017 год в период обкатки и после? На тему: Где в мире самый дешевый бензин? Toyota сертифицировала кроссовер… Авторынок Казахстана в январе… ФАС: цены на бензин не будут… Готовьтесь, грядет новый… Помечена как спам Сообщение от preluk (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 04.04.2017 20:44 112 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 2 ▼ ✔ Private answer Тот, который указан на крышке. Аи-92… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1703) Ответ на 04.04.2017 21:27 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вот говорил, что не буду сюда заходить, но реккомендации использовать АИ — 92 — это ничто иное как вредительство. Двигатели серий Gamma, Thetta с приставокй «2», а также двигатели Nu рассчитаны на работу на бензине, соответствующем требованиям стандарта DIN EN 228 — 2008. Вышеназванный стандарт НЕ предполагает октанового числа, измеренного исследовательским методом ниже 95. Далее — с учетом того, что ЛЮБОЙ! НПЗ, модернизированный под выпуск нефтепродуктов класса Евро — 5, он же DIN EN 228 — 2008 не станет производить бензин с октановым числом 92, поскольку полная коммерческая себестоимость такого бензина будет выше, чем у АИ — 95. Отсюда следует, что АИ — 92 поставляеться хрен знает откуда и что будет при заливке его в бак — неизвестно. Это раз. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 213) Ответ на 05.04.2017 01:42 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Именно то, что там написано на горловине. Скорее всего там напсано 95. Всё-таки РИО — современный автомобиль) Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 21, Ответы: 470) Ответ на 05.04.2017 10:25 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer может все таки заглянуть на сайт производителя https://www.kia.ru/models/rio/properties/ АИ92! Помечен как спам Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 9, Ответы: 31) Ответ на 05.04.2017 11:13 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer KIA RIO, VW Polo (Vento) первоначально были сделаны для стран Китая, Индии. Вряд ли там бензин лучше российского. Обе машины прекрасно работают на 92:) Помечен как спам Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 14, Ответы: 37) Ответ на 07.04.2017 20:12 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page