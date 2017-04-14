автомобиль для такси

« Back to Previous Page
0
0

Какой автомобиль лучше выбрать для работы в такси, из бюджетных

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Alexandr58 (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 14.04.2017 15:35
13 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Да любой по большому счету. Но из автомобилей долгоиграющих по мотору это Peugeot 301 и его собрать Citroen C-elise.

Помечен как спам
Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 287)
Ответ на 14.04.2017 16:28
« Back to Previous Page