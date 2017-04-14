автомобиль для такси Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSавтомобиль для такси Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Какой автомобиль лучше выбрать для работы в такси, из бюджетных На тему: Такси заказывали? Прокатиться на Genesis Униформа для такси Самая дальняя поездка на такси Цена поездки на такси до вокзала… Помечена как спам Сообщение от Alexandr58 (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 14.04.2017 15:35 13 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Да любой по большому счету. Но из автомобилей долгоиграющих по мотору это Peugeot 301 и его собрать Citroen C-elise. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 287) Ответ на 14.04.2017 16:28 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page