Audi A6 (C5). что на замену? и стоит ли? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSAudi A6 (C5). что на замену? и стоит ли? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Не являюсь ВАГофагом, но просто в невероятном восторге от Audi A6. Пусть старенькая, пусть 370т.км. но не вижу явно узких косяков. Невероятная ремонтопригодность. Умом понимаю, что пора приглядываться к чему-то по новее, но сердцем знаю что она вечна. А если все же приглядывать другое, то Хонда Аккорд или что-то из Тайоты? PS. Мой масло-дилер продает мне масло Castrol из немецкой бочки, вслух приговаривая, что именно Castrol изобрели моторное масло и именно Castrol поставляют свое масло на конвеер Ауди? Я вот думаю: свистит или нет? Крепко же вы меня насторожили по этому бренду На тему: Увидеть звук двигателя Завод — огонь Гонки с двойником Масло из бочки Сквозь снег на полном пару Помечена как спам Сообщение от Андрей Евтух (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 27.12.2016 16:28 28 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Castrol признается, что бороться с контрафактом не желает… И понять, что у них хорошее, а что плохое, уже не получится… Но, в остальных странах они ведь не убивают моторы в первый же день, т.е. масло успевает как-то поработать… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1487) Ответ на 28.12.2016 09:57 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page