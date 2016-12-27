Audi A6 (C5). что на замену? и стоит ли?

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Не являюсь ВАГофагом, но просто в невероятном восторге от Audi A6. Пусть старенькая, пусть 370т.км. но не вижу явно узких косяков. Невероятная ремонтопригодность. Умом понимаю, что пора приглядываться к чему-то по новее, но сердцем знаю что она вечна. А если все же приглядывать другое, то Хонда Аккорд или что-то из Тайоты?

PS. Мой масло-дилер продает мне масло Castrol из немецкой бочки, вслух приговаривая, что именно Castrol изобрели моторное масло и именно Castrol поставляют свое масло на конвеер Ауди? Я вот думаю: свистит или нет? Крепко же вы меня насторожили по этому бренду

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Сообщение от Андрей Евтух (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 27.12.2016 16:28
28 просмотров

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Private answer

Castrol признается, что бороться с контрафактом не желает… И понять, что у них хорошее, а что плохое, уже не получится… Но, в остальных странах они ведь не убивают моторы в первый же день, т.е. масло успевает как-то поработать…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1487)
Ответ на 28.12.2016 09:57
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