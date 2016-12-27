Audi A6 (C5). что на замену? и стоит ли?

Не являюсь ВАГофагом, но просто в невероятном восторге от Audi A6. Пусть старенькая, пусть 370т.км. но не вижу явно узких косяков. Невероятная ремонтопригодность. Умом понимаю, что пора приглядываться к чему-то по новее, но сердцем знаю что она вечна. А если все же приглядывать другое, то Хонда Аккорд или что-то из Тайоты?

PS. Мой масло-дилер продает мне масло Castrol из немецкой бочки, вслух приговаривая, что именно Castrol изобрели моторное масло и именно Castrol поставляют свое масло на конвеер Ауди? Я вот думаю: свистит или нет? Крепко же вы меня насторожили по этому бренду