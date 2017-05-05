Ауди А6 2005г оставлять или менять Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSАуди А6 2005г оставлять или менять Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Владею Ауди А6 2005 года выпуска. Двигатель BMK 3.0 TDI, 225 л.с. Quattro.Седан. Пробег уже 240тыс.км. Машина ведет себя отлично, никаких серьезных поломок,тьфу-тьфу. Расход топлива до 10л/100км. Масло (мобил 5w30) меняю каждые 10тыс км. От замены до замены доливать не приходится ни капли. По удобству и эргономике машина для меня идеальна. Все находится на своем, логичном, естественном месте. В инструкцию лезть не приходится. Салон просторный, багажник гигантский. Машине 12 лет. Купить такую же новую я наверное теперь не смогу себе позволить. Что меня ждет? Если она вдруг решит умереть, то продать мне ее будет уже проблематично. Сколько времени у меня есть? И еще: если менять, то на что? На корейцев? В общем, все сводится к вопросу: ездить до упора или менять пока могу получить приемлемую цену? На тему: Можно ли брать пиццевозку? Какой пикап с пробегом брать? На что поменять Subaru Outback, если… Зажигалистая Audi В тесноте, да не в обиде. Часть 2 Помечена как спам Сообщение от Maratmax (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 05.05.2017 16:22 27 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вряд ли рынок предложит приемлемую цену за машину с таким пробегом в возрасте 12 лет. А Вам она еще послужит. Поскольку машине с хозяином повезло, отметку в 450 0000 км на одометре вы оба увидите без особых забот))) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1745) Ответ на 06.05.2017 09:07 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page