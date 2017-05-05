Ауди А6 2005г оставлять или менять

Владею Ауди А6 2005 года выпуска. Двигатель BMK 3.0 TDI, 225 л.с. Quattro.Седан. Пробег уже 240тыс.км. Машина ведет себя отлично, никаких серьезных поломок,тьфу-тьфу. Расход топлива до 10л/100км. Масло (мобил 5w30) меняю каждые 10тыс км. От замены до замены доливать не приходится ни капли.

По удобству и эргономике машина для меня идеальна. Все находится на своем, логичном, естественном месте. В инструкцию лезть не приходится. Салон просторный, багажник гигантский.

Машине 12 лет. Купить такую же новую я наверное теперь не смогу себе позволить. Что меня ждет? Если она вдруг решит умереть, то продать мне ее будет уже проблематично. Сколько времени у меня есть? И еще: если менять, то на что? На корейцев?

В общем, все сводится к вопросу: ездить до упора или менять пока могу получить приемлемую цену?