Альтернатива Мерседес Бенц МЛ 320 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSАльтернатива Мерседес Бенц МЛ 320 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Доброго дня. 10 лет владею Мерседес Бенц МЛ 320 W163, 2000 года, пробег 250 000 км. Машина хорошая, но потребление топлива, транспортный налог и постоянно появляющиеся моменты ремонта «чего- нибудь» не соответствуют предъявляемым ожиданиям от данного авто. Пришло время искать замену. Средняя цена указанного авто на рынке порядка 350 — 400 тыс. руб., посоветуйте (как хорошо у Вас получается) более менее качественный вариант замены в пределах 600 тыс. из иностранного автопрома на автомате, с клиренсом для «российских дорог», мощностью до 170 сил (не спорт)…. P.s. рост 185 см., мазда 3 уже была, малова-то была…. Заранее спасибо, с уважением, Арче. На тему: Новое назначение в Мерседес Mercedes-Benz открыл в России… Mercedes-Benz дарит парковку Mercedes-Benz GLC Coupe появится в России в… Mercedes отзывает в России более 200… Помечена как спам Сообщение от Арче (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 09.01.2017 13:41 38 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer додж калибр Помечен как спам Сообщение от 4гера . р (Вопросы: 0, Ответы: 21) Ответ на 09.01.2017 18:19 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Был калибр у начальника на предыдущей работе. Какой то он проблемный был. Вроде новая машина, а постоянно что-то ломалось… Но за 600 на автомате да на полном приводе, я бы ничего не рекомендовал. Это будет кроссовер в годах, у которого появились первые признаки умирания коробки/вариатора или виско-муфты. Поэтому от него и избавляются. Т.е. покупая машину за 600 надо про запас иметь 200 на ремонт коробки/муфты. Ищите что-нибудь моноприводное да на механике. Вообще интересно услышать мнение Сергея Степановича по данному вопросу. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 276) Ответ на 09.01.2017 19:47 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page