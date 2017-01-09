Альтернатива Мерседес Бенц МЛ 320

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Был калибр у начальника на предыдущей работе. Какой то он проблемный был. Вроде новая машина, а постоянно что-то ломалось… Но за 600 на автомате да на полном приводе, я бы ничего не рекомендовал. Это будет кроссовер в годах, у которого появились первые признаки умирания коробки/вариатора или виско-муфты. Поэтому от него и избавляются. Т.е. покупая машину за 600 надо про запас иметь 200 на ремонт коробки/муфты.

Ищите что-нибудь моноприводное да на механике. Вообще интересно услышать мнение Сергея Степановича по данному вопросу.