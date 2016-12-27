Акт приема-передачи нового автомобиля. Помогите!

Private answer Дилеры Рено хамы. Им на клиента плевать. Официальная позиция концерна Рено в России — вы к нам сами пришли, вас никто не заставлял. Но акт приемки недопустимо подписывать за две недели до получения автомобиля. Вот и не подписывайте. Под конец года дилеру нужно выполнить план. Если они будут настаивать на подписании акта прямо сейчас, расторгайте договор, забирайте деньги (они не имеют права их не отдать или удержать себе процент) и покупайте машину (эту же самую) у другого дилера. И дайте мне данные по дилеру и договору. Я им устрою поздравление с новым годом. Помечен как спам