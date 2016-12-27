Акт приема-передачи нового автомобиля. Помогите! Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSАкт приема-передачи нового автомобиля. Помогите! Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! У офиц. дилера рено заказал логан. Пришла пора идти осматривать машину, доплачивать оставшуюся сумму, подписывать акт приема-передачи. Есть одно но: менеджер при подписании договора предоплаты определил след. порядок: — машина приходит в салон, — я ее осматриваю, доплачиваю стоимость, подписываю акт приема, — дилер заказывает птс у производителя, — и только недели через 2 я забираю авто с птс. Получается, что после подписания акта с машиной может произойти что угодно в салоне за 2 недели. Задумался об это я только недавно. Подскажите, как быть в этой ситуации? Может требовать у дилера производить осмотр, доплату и приемку только при наличии ПТС и после этих процедур уезжать из салона на машине с документами? На тему: Новая схема «развода» Если ремонт автомобиля… Проверка дилеров на честность Как не надо продавать автомобиль Новые стандарты… Помечена как спам Сообщение от Иван0916 (Вопросы: 6, Ответы: 10) Ответ на 27.12.2016 11:13 6 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Дилеры Рено хамы. Им на клиента плевать. Официальная позиция концерна Рено в России — вы к нам сами пришли, вас никто не заставлял. Но акт приемки недопустимо подписывать за две недели до получения автомобиля. Вот и не подписывайте. Под конец года дилеру нужно выполнить план. Если они будут настаивать на подписании акта прямо сейчас, расторгайте договор, забирайте деньги (они не имеют права их не отдать или удержать себе процент) и покупайте машину (эту же самую) у другого дилера. И дайте мне данные по дилеру и договору. Я им устрою поздравление с новым годом. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1484) Ответ на 27.12.2016 11:19 Сергей, огромное спасибо за разъяснение! Подскажите еще, как должно быть: ПТС должен быть готов к моменту подписания акта? Если они упрутся, буду действовать по вашему плану и обязательно напишу Вам данные по договору, когда приеду домой. Дилер: http://www.rtds.ru Тамбов, ул. Киквидзе, 116 (Иван0916 at 27.12.2016 11:46) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page