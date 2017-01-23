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А в связи с чем такой вопрос возникает?

У меня есть коллеги — счастливые обладатели моторов с непосредственным впрыском — знаменитая система GDi. Вот там — да, только 98-ой и только на фирменных заправках. Не дай бог где-то в деревне в 100 км от Москвы бензин закончится — там такой бензин не найти))

Зато с экологией всё хорошо! Владельцев данных машин греет мысль о том, на сколько малый вред экологии приносят их машины