95 или 98 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS95 или 98 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, автомобиль калина 8 клап. степень зжатия 9.6 — 10, езжу на 95 -ом, если заливать 98 не повредит ли это мотору? На тему: «Лады» подорожали Ответственность за камень из-под #МойDatsun — семейный праздник… Четкий по рулю Peugeot Двигатель, который постоянно… Помечена как спам Сообщение от Евгений953 (Вопросы: 7, Ответы: 3) Ответ на 23.01.2017 16:51 115 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А в связи с чем такой вопрос возникает? У меня есть коллеги — счастливые обладатели моторов с непосредственным впрыском — знаменитая система GDi. Вот там — да, только 98-ой и только на фирменных заправках. Не дай бог где-то в деревне в 100 км от Москвы бензин закончится — там такой бензин не найти)) Зато с экологией всё хорошо! Владельцев данных машин греет мысль о том, на сколько малый вред экологии приносят их машины Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 321) Ответ на 23.01.2017 17:37 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer просто у меня установлен впуск ДУ 57мм, стингер, облегченная ШПГ, коленвал, широкий распредвал и облегченный маховик Помечен как спам Сообщение от Евгений953 (Вопросы: 7, Ответы: 3) Ответ на 23.01.2017 17:40 Тогда было бы корректнее задать данный вопрос людям, которые делали данный тюнинг. Уверен, они математически рассчитывали, что ДВС будет работать на определённой марке бензина, внося столь существенные конструктивные изменения… А не от болды »на глазок» — типа и »так сойдёт». Вообще спортивные болиды не рассчитаны на долгую службу. Их задача — доехать первыми до финиша. Вполне возможно, что Ваша машина ручной сборки рассчитана на »вертикальный взлёт», чтобы делать со светофора мерседесы, но не для долгого чихания по пробкам… (Андрей_А at 23.01.2017 18:59) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Привет! 98-й бензин можно заливать в абсолютно любой, даже самый старый, мотор. При перечисленных параметрах я бы рекомендовал именно 98-й. Если где-то в глубинке придётся заливать 92-й — то на педаль газа жать с осторожностью! Помечен как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 3) Ответ на 25.01.2017 19:03 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page