95 или 98

« Back to Previous Page
0
0

Здравствуйте, автомобиль калина 8 клап. степень зжатия 9.6 — 10, езжу на 95 -ом, если заливать 98 не повредит ли это мотору?

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Евгений953 (Вопросы: 7, Ответы: 3)
Ответ на 23.01.2017 16:51
115 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

А в связи с чем такой вопрос возникает?

У меня есть коллеги — счастливые обладатели моторов с непосредственным впрыском — знаменитая система GDi. Вот там — да, только 98-ой и только на фирменных заправках. Не дай бог где-то в деревне в 100 км от Москвы бензин закончится — там такой бензин не найти))

Зато с экологией всё хорошо! Владельцев данных машин греет мысль о том, на сколько малый вред экологии приносят их машины

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 321)
Ответ на 23.01.2017 17:37
0
Private answer

просто у меня установлен впуск ДУ 57мм, стингер, облегченная ШПГ, коленвал, широкий распредвал и облегченный маховик

Помечен как спам
Сообщение от Евгений953 (Вопросы: 7, Ответы: 3)
Ответ на 23.01.2017 17:40

Тогда было бы корректнее задать данный вопрос людям, которые делали данный тюнинг. Уверен, они математически рассчитывали, что ДВС будет работать на определённой марке бензина, внося столь существенные конструктивные изменения… А не от болды »на глазок» — типа и »так сойдёт».

Вообще спортивные болиды не рассчитаны на долгую службу. Их задача — доехать первыми до финиша. Вполне возможно, что Ваша машина ручной сборки рассчитана на »вертикальный взлёт», чтобы делать со светофора мерседесы, но не для долгого чихания по пробкам…

(Андрей_А at 23.01.2017 18:59)
0
Private answer

Привет! 98-й бензин можно заливать в абсолютно любой, даже самый старый, мотор. При перечисленных параметрах я бы рекомендовал именно 98-й. Если где-то в глубинке придётся заливать 92-й — то на педаль газа жать с осторожностью!

Помечен как спам
Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 25.01.2017 19:03
« Back to Previous Page