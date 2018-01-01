Электрокары Tesla подготовят к скандинавским зимам
25

Электрокары Tesla подготовят к скандинавским зимам
Январь 01 16:48 2018

Электрокары Tesla оснастят предпусковым обогревом для адаптации к морозной погоде.

Изначально Tesla планировалось продавать только на территории американского штата Калифорния, где не бывает сильных морозов. Однако производитель решил также ориентироваться на скандинавский рынок и адаптировать машину для работы в условиях низких температур, сообщает порта Insideevs.

Сейчас аккумулятор Tesla разряжается быстрее в холодную погоду, и производитель решил подогревать батареи своих электрокаров. Таким образом, как пишут Известия, в автомобили начали устанавливать предпусковой подогрев.

Подогрев машины рекомендуется включить примерно за час до поездки.

Ранее в декабре сообщалось, что Tesla Model 3 разогнали до 228 км/час, при том, что заявленная максимальная скорость составляет 224 км/час.

На тему:
  Article "tagged" as:
Teslaобогрев
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Кастомные модели Ford в 2017 в России

Кастомные модели Ford в 2017 в России 2

АвтоВАЗ. Война билбордов

АвтоВАЗ. Война билбордов 4

Несколько видеокамер на подмосковных трассах заменят муляжами

Несколько видеокамер на подмосковных трассах заменят муляжами 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.