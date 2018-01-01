553 автомобиля попадут под запрет на производство в Китае
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553 автомобиля попадут под запрет на производство в Китае
Январь 01 12:46 2018

С 1 января в Китае вступает в силу запрет на выпуск 553 моделей автомобилей, которые превышают предельно допустимый уровень вредных выбросов и расходуют слишком много топлива.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Центр автомобильных технологий Китая (China Vehicle Technology Service Center).

Подобное решение принято в рамках борьбы с загрязнением экологии.

Запрет коснется производства некоторых седанов Audi, Mercedes Benz, Chevrolet.

Отмечается, что 553 модели, которые снимут с продажи составляют незначительную часть всего авторынка Китая. При этом, как пишут Известия, список запрещенных авто будет расширяться, исходя из данных о вредных выбросах.

Также правительство КНР намерено популяризировать среди населения электромобили. Китайский автопарк будет активно пополняться гибридами и электрокарами, чтобы к 2030 году таких автомобилей насчитывалось около 40%.

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AudiChevroletMercedes-BenzвыбросыКитайпроизводство
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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