Видео из автобуса, протаранившего остановку в Москве

Запись с регистратора выложил телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом»).
Прямо перед столкновением водитель поворачивает в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно.
Ранее в московском департаменте транспорта, как пишет Meduza, заявили, что проверка не выявила проблем с рулевым управлением и тормозной системой автобуса. В мэрии добавили, что скорее всего ДТП произошло не по вине водителя автобуса, а из-за столкновения с другой машиной — подмосковным такси.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.