Видео из автобуса, протаранившего остановку в Москве
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Видео из автобуса, протаранившего остановку в Москве
Декабрь 30 17:00 2017

На видеозаписи из салона автобуса, который врезался в остановку, водитель после аварии удивленно смотрит на педаль тормоза.

Запись с регистратора выложил телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом»).


Прямо перед столкновением водитель поворачивает в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно.

Ранее в московском департаменте транспорта, как пишет Meduza, заявили, что проверка не выявила проблем с рулевым управлением и тормозной системой автобуса. В мэрии добавили, что скорее всего ДТП произошло не по вине водителя автобуса, а из-за столкновения с другой машиной — подмосковным такси.

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AMSRUS
AMSRUS

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