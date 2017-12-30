Видео из автобуса, протаранившего остановку в Москве 87

На видеозаписи из салона автобуса, который врезался в остановку, водитель после аварии удивленно смотрит на педаль тормоза.

Запись с регистратора выложил телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом»).



Прямо перед столкновением водитель поворачивает в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно.



Ранее в московском департаменте транспорта, как пишет Meduza , заявили, что проверка не выявила проблем с рулевым управлением и тормозной системой автобуса. В мэрии добавили, что скорее всего ДТП произошло не по вине водителя автобуса, а из-за столкновения с другой машиной — подмосковным такси.