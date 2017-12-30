Ограничение движения
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Ограничение движения
Декабрь 30 11:02 2017

ГИБДД предупреждает, что движение транспорта на ряде улиц Москвы будет ограничено до 3 января в связи с новогодними мероприятиями, сообщается на сайте Госавтоинспекции – РИА Новости.

По данным ведомства, с пятницы ограничено движение транспорта в Старопименовском, Дегтярном, Настасьинском, Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном и Никитском переулках, а также по одной полосе в каждую сторону следования по Тверской улице от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд и по одной полосе следования по улице Охотный ряд и Театральному проезду (с сохранением подъездов к остановкам общественного транспорта).

С 30 декабря до 17.00 3 января будет ограничено движение транспорта по Моховой от Воздвиженки до Тверской и улицы Охотный ряд, по Театральному проезду, Большой Никитской от Романова переулка до Моховой, по Тверской от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, а также по переулкам и улицам, прилегающим к Тверской на этом участке.

Госавтоинспекция столицы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

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  Article "tagged" as:
ГАИГИБДДМоскваограничение движения
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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