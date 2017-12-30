Дебют нового Nissan Juke состоится весной 2018 года 62

Nissan Juke нового поколения дебютирует весной следующего года.

Работы по созданию паркетника находятся на завершающем этапе. Известно, что новинка получит яркий дизайн, ни в чем не уступающий актуальной генерации кросса, но при этом целый ряд ключевых элементов экстерьера будет выполнен в стиле последних моделей Nissan. Известно, что следующий Juke прибавит в габаритах и станет более “агрессивным”.

Новый Nissan Juke базируется на современной глобальной платформе CMF-B. Под капотом кросса будут устанавливаться турбированные двигатели объемом 1,0 и 1,6 литра. Также ожидается появление версий с гибридным приводом и полностью электрическим силовым агрегатом. Дизельных модификаций кросса, скорее всего, не будет.

Также известно, что Nissan Juke 2019-го модельного года будет оснащаться продвинутой системой автономного управления ProPilot, которая, как пишет njcar , позволит автомобилю передвигаться в плотном городском потоке или на трассе в рамках полосы движения без участия водителя.

Напомним, Nissan Juke актуального поколения в России предлагается только в переднеприводном исполнении с единственным 1,6-литровым 117-сильным двигателем, который агрегатируется с вариатором CVT по цене от 1 027 000 рублей до 1 208 000 рублей.