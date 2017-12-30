Дебют нового Nissan Juke состоится весной 2018 года

Работы по созданию паркетника находятся на завершающем этапе. Известно, что новинка получит яркий дизайн, ни в чем не уступающий актуальной генерации кросса, но при этом целый ряд ключевых элементов экстерьера будет выполнен в стиле последних моделей Nissan. Известно, что следующий Juke прибавит в габаритах и станет более “агрессивным”.
Новый Nissan Juke базируется на современной глобальной платформе CMF-B. Под капотом кросса будут устанавливаться турбированные двигатели объемом 1,0 и 1,6 литра. Также ожидается появление версий с гибридным приводом и полностью электрическим силовым агрегатом. Дизельных модификаций кросса, скорее всего, не будет.
Также известно, что Nissan Juke 2019-го модельного года будет оснащаться продвинутой системой автономного управления ProPilot, которая, как пишет njcar, позволит автомобилю передвигаться в плотном городском потоке или на трассе в рамках полосы движения без участия водителя.
Напомним, Nissan Juke актуального поколения в России предлагается только в переднеприводном исполнении с единственным 1,6-литровым 117-сильным двигателем, который агрегатируется с вариатором CVT по цене от 1 027 000 рублей до 1 208 000 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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