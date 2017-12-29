Штраф, арест, лишение свободы – все для стритрейсеров в 2018 году. 19

Наказание за уличные гонки ужесточат.

Стритрейсерам грозит большой денежный штраф, арест и даже лишение свободы.

Пакет законопроектов об ужесточении ответственности для участников и организаторов незаконных уличных гонок может быть внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в январе или феврале 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, возглавляющий рабочую группу по подготовке данных законопроектов.

«Мы сейчас направили данные законопроекты в правительство и в Верховный суд, поскольку мы предлагаем изменения, в том числе, и в Уголовный кодекс. Ждем ответы, я думаю, что в январе они поступят, и мы будем принимать решение о дальнейшей судьбе проектов», – сказал А.Выборный.

Он отметил, что инициативы будут представлены пакетом законопроектов. «Потому что мы предусматриваем одновременно изменения и в административное, и в уголовное законодательство», – пояснил он.

По его словам, пакет законопроектов может быть внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в январе или феврале 2018 г.

«Если мы получим отзывы своевременно, в январе, например, то мы затягивать не будем – мы будем вносить. Потому что запрос общества есть, всех просто достала эта ситуация, если все должны ездить по правилам, то почему кто-то должен быть выше этого, закон должен быть один для всех», – подытожил парламентарий.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в соответствии с разработанными инициативами, для граждан – организаторов гонок -первое задержание предлагается наказывать штрафом от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических лиц – от 150 тыс. до 500 тыс. руб. Если это привело к причинению вреда здоровью человека или имуществу, штрафы вырастут до 300 тыс. и 800 тыс. руб. соответственно. При повторном задержании физлицу будет грозить штраф до 500 тыс. руб., юрлицу – до 1 млн руб. Если нарушения будут продолжаться, для организатора гонок предусмотрена уголовная ответственность – наказание составит до двух лет лишения свободы.

Для стритрейсеров предлагается внести в КоАП и УК новые статьи: «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования». Формулировка правонарушения — «соревнования автомобилей или мотоциклов по их скоростным или иным техническим возможностям (качествам или свойствам) в местах, не предназначенных для проведения таких соревнований, если это соревнование было сопряжено с нарушением общественного порядка или создало угрозу безопасности дорожного движения». Участие в незаконных автосоревнованиях предлагается наказывать штрафом от 10 тыс. до 30 тыс. руб. или арестом на срок до 10 суток. За повторное нарушение – штраф 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на полгода.

Кроме того, законопроектами также предлагается увеличить до 50 тыс. руб. штраф за вождение автомобиля лишения водительского удостоверения, а также приравнять к хулиганству езду по тротуарам.

Агентство “Москва” .