Рассекречен дизайн нового Ford Figo Cross 8

В распоряжении зарубежных СМИ оказались первые шпионские фотографии кросс-версии субкомпактного хэтча Ford Figo.

Ожидается, что автомобиль получит название Ford Figo Cross, а его официальные продажи в Индии стартуют в первой половине 2018 года.

Как отмечают наши индийские коллеги, не исключено, что новый «кроссовер» получит название Ford Figo Cross или Ford Figo Freestyle. Каких-либо официальных данных кросс-версии модели Ford Figo пока нет.

Судя по шпионским снимкам, автомобиль получил пересмотренный передний бампер, сетчатую решётку радиатора и дополнительную чёрную отделку экстерьера. Помимо этого, Ford Figo Cross/Ford Figo Freestyle может «похвастаться» дополнительной защитой кузова и, скорее всего, немного увеличенным дорожным просветом.

Также издание отмечает, что в салоне «проходимой пятидверки» появилась модифицированная центральная консоль, в центре которой, как пишет livecars , установлена информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем.

Ожидается, что в Индии новый миниатюрный «кроссовер» Ford Figo Cross/Ford Figo Freestyle будет доступен с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем Dragon, мощность порядка 95 лошадиных сил. повторимся, официальная премьера кросс-хэтча должна состояться в первой половине 2018 года.