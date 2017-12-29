Рассекречен дизайн нового Ford Figo Cross
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Рассекречен дизайн нового Ford Figo Cross
Декабрь 29 18:00 2017

В распоряжении зарубежных СМИ оказались первые шпионские фотографии кросс-версии субкомпактного хэтча Ford Figo.

Ожидается, что автомобиль получит название Ford Figo Cross, а его официальные продажи в Индии стартуют в первой половине 2018 года.
Как отмечают наши индийские коллеги, не исключено, что новый «кроссовер» получит название Ford Figo Cross или Ford Figo Freestyle. Каких-либо официальных данных кросс-версии модели Ford Figo пока нет.

Судя по шпионским снимкам, автомобиль получил пересмотренный передний бампер, сетчатую решётку радиатора и дополнительную чёрную отделку экстерьера. Помимо этого, Ford Figo Cross/Ford Figo Freestyle может «похвастаться» дополнительной защитой кузова и, скорее всего, немного увеличенным дорожным просветом.

Также издание отмечает, что в салоне «проходимой пятидверки» появилась модифицированная центральная консоль, в центре которой, как пишет livecars, установлена информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем.

Ожидается, что в Индии новый миниатюрный «кроссовер» Ford Figo Cross/Ford Figo Freestyle будет доступен с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем Dragon, мощность порядка 95 лошадиных сил. повторимся, официальная премьера кросс-хэтча должна состояться в первой половине 2018 года.

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Figo CrossFord
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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