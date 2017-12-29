Предварительно: водитель автобуса не справился с управлением

Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу. По данным департамента здравоохранения, они находятся в состоянии средней тяжести и в удовлетворительном.
В полиции ранее говорили, что водитель автобуса перед аварией пытался уйти от столкновения с другой машиной. Человека, находившегося за рулем данного автомобиля, сейчас опрашивают. Автобус, предположительно, “подрезала” Daewoo Nexia, на которую в Московской области была выдана лицензия такси.
Пострадавшая рассказала о произошедшем на Сходненской, где автобус вылетел на остановку
Пострадавшая рассказала, что произошло сегодня на Сходненской, когда автобус вылетел на остановку с людьми.
Posted by Mash/Мэш on Freitag, 29. Dezember 2017
Пострадавшая рассказала о произошедшем на Сходненской, где автобус вылетел на остановку
Пострадавшая рассказала, что произошло сегодня на Сходненской, когда автобус вылетел на остановку с людьми.
Posted by Mash/Мэш on Freitag, 29. Dezember 2017
РИА Новости.
57-летний Судоуров Раджабали прошел с утра проверку на алкоголь и наркотики. Общий стаж работы у него – больше 30 лет.
Судоуров Раджабали
Водитель такси с журналистами разговаривать отказался.
C 2014 года www.amsrus.ru
сколько же мерзости и всяких дебильных комментов, ссылок на видео скорбного события, особо на нЕтв(а проститутка)
Only registered users can comment.