Предварительно: водитель автобуса не справился с управлением
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Предварительно: водитель автобуса не справился с управлением
Декабрь 29 12:03 2017

Водитель автобуса влетел в остановку у станции метро “Сходненская” из-за того, что не справился с управлением.

Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу. По данным департамента здравоохранения, они находятся в состоянии средней тяжести и в удовлетворительном.

В полиции ранее говорили, что водитель автобуса перед аварией пытался уйти от столкновения с другой машиной. Человека, находившегося за рулем данного автомобиля, сейчас опрашивают. Автобус, предположительно, “подрезала” Daewoo Nexia, на которую в Московской области была выдана лицензия такси.

Пострадавшая рассказала о произошедшем на Сходненской, где автобус вылетел на остановку

Пострадавшая рассказала, что произошло сегодня на Сходненской, когда автобус вылетел на остановку с людьми.

Posted by Mash/Мэш on Freitag, 29. Dezember 2017

РИА Новости.

57-летний Судоуров Раджабали прошел с утра проверку на алкоголь и наркотики. Общий стаж работы у него – больше 30 лет.

Судоуров Раджабали

Судоуров Раджабали

Водитель такси с журналистами разговаривать отказался.

 

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Alexander Stepanov
    Декабрь 29, 14:39 #1 Alexander Stepanov

    сколько же мерзости и всяких дебильных комментов, ссылок на видео скорбного события, особо на нЕтв(а проститутка)

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