Озвучена дата премьеры обновлённого Volkswagen Touareg 97

Volkswagen официально анонсировала мировую премьеру флагманского внедорожника Touareg нового поколения.

Как и предполагалось, автомобиль дебютирует следующей весной. При этом точной даты премьеры новинки, а также место, компания не назвала. Скорее всего, новый Volkswagen Touareg (третье поколение) представят в рамках автосалона в Пекине-2018.

Представители немецкого автогиганта отметили, что «кроссовер переработан вплоть до самого последнего светодиода». Напомним, ранее в сети были опубликованы фотографии внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения без какого-либо камуфляжа.

Новый автомобиль получил множество дизайнерских решений от концепта T-Prime GTE, который, кстати, был официально представлен широкой публике на мотор-шоу в Пекине 2016 года.

Известно, что в основе внедорожника Volkswagen Touareg третьего поколения лежит модульная платформа MLB Evo, на которой также построены модели Bentley Bentayga и Audi Q7 новой генерации. Ожидается, как сообщает livecars , что в гамме силовых агрегатов новинки будут значиться бензиновые и дизельные моторы объёмом 2,0 и 3,0 литра. Кроме этого, у машины будет гибридная версия.