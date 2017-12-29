Озвучена дата премьеры обновлённого Volkswagen Touareg
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Озвучена дата премьеры обновлённого Volkswagen Touareg
Декабрь 29 20:06 2017

Volkswagen официально анонсировала мировую премьеру флагманского внедорожника Touareg нового поколения.

Как и предполагалось, автомобиль дебютирует следующей весной. При этом точной даты премьеры новинки, а также место, компания не назвала. Скорее всего, новый Volkswagen Touareg (третье поколение) представят в рамках автосалона в Пекине-2018.

Представители немецкого автогиганта отметили, что «кроссовер переработан вплоть до самого последнего светодиода». Напомним, ранее в сети были опубликованы фотографии внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения без какого-либо камуфляжа.

Новый автомобиль получил множество дизайнерских решений от концепта T-Prime GTE, который, кстати, был официально представлен широкой публике на мотор-шоу в Пекине 2016 года.

Известно, что в основе внедорожника Volkswagen Touareg третьего поколения лежит модульная платформа MLB Evo, на которой также построены модели Bentley Bentayga и Audi Q7 новой генерации. Ожидается, как сообщает livecars, что в гамме силовых агрегатов новинки будут значиться бензиновые и дизельные моторы объёмом 2,0 и 3,0 литра. Кроме этого, у машины будет гибридная версия.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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