Nissan возобновит госпрограммы автокредитования
22

Nissan возобновит госпрограммы автокредитования
Декабрь 29 15:03 2017

Nissan сообщает о возобновлении Государственных программ автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Кредитование осуществляется АО «РН Банк» в рамках программы Nissan Finance и будет доступно для клиентов с января 2018 года.

Участники программ смогут получить дополнительную выгоду при покупке автомобиля Nissan в кредит в размере 10% от его стоимости.При этом скидка по Государственной программе будет суммироваться с другими специальными кредитными предложениями, первоначальный взнос составит от 20%.

Государственная программа «Первый автомобиль» распространяется на физических лиц, впервые приобретающих автомобиль, программа «Семейный автомобиль» направлена на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.Участники программ смогут приобрести с выгодой 10% автомобили Nissan Almera, Nissan Terrano, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail стоимостью до 1 450 000 руб.

Выгода будет применяться по всем программам Nissan Finance – как по классическому кредиту «Простые числа», так и по кредиту с остаточным платежом «Простые правила».Приобрести автомобили Nissan по программам кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно во всех официальных дилерских центрах Nissan по всей России. Количество автомобилей ограничено.

На тему:
  Article "tagged" as:
AlmeraNissanQashqaiTerranoX-Trailавтокредитование
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новая эра сертификации

Новая эра сертификации 2

Дебют Subaru Ascent в Лос-Анджелесе

Дебют Subaru Ascent в Лос-Анджелесе 6

Американских дипломатов лишили парковки

Американских дипломатов лишили парковки 2

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.