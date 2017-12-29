Nissan возобновит госпрограммы автокредитования 22

Nissan сообщает о возобновлении Государственных программ автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Кредитование осуществляется АО «РН Банк» в рамках программы Nissan Finance и будет доступно для клиентов с января 2018 года.

Участники программ смогут получить дополнительную выгоду при покупке автомобиля Nissan в кредит в размере 10% от его стоимости.При этом скидка по Государственной программе будет суммироваться с другими специальными кредитными предложениями, первоначальный взнос составит от 20%.

Государственная программа «Первый автомобиль» распространяется на физических лиц, впервые приобретающих автомобиль, программа «Семейный автомобиль» направлена на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.Участники программ смогут приобрести с выгодой 10% автомобили Nissan Almera, Nissan Terrano, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail стоимостью до 1 450 000 руб.

Выгода будет применяться по всем программам Nissan Finance – как по классическому кредиту «Простые числа», так и по кредиту с остаточным платежом «Простые правила».Приобрести автомобили Nissan по программам кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно во всех официальных дилерских центрах Nissan по всей России. Количество автомобилей ограничено.