Hyundai и Disney запустили фотоконкурс «Новогодние семейные традиции» 14

«Хендэ Мотор СНГ» приглашает принять участие в фотоконкурсе «Новогодние семейные традиции» канала Disney.

Фотоконкурс «Новогодние семейные традиции» проходит на сайте , прием работ продлится до 10 января 2018 года.

Компания «Хендэ Мотор СНГ», выступающая партнером конкурса, учредила специальную номинацию «За самый активный стиль жизни». Две семьи – авторы лучших традиций в данной номинации – получат в качестве призов по рюкзаку с героями анимационного фильма «Олаф и холодное приключение». Ознакомиться с правилами участия можно на сайте конкурса.

Ранее, 16 декабря, в Hyundai MotorStudio прошел зимний праздник для поклонников анимационного фильма «Олаф и холодное приключение». 175 детей с родителями собрались в имиджевом пространстве Hyundai, чтобы отпраздновать наступление 2018 года и посмотреть новинку от Walt Disney Pictures