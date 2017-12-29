Hyundai и Disney запустили фотоконкурс «Новогодние семейные традиции»

Фотоконкурс «Новогодние семейные традиции» проходит на сайте, прием работ продлится до 10 января 2018 года.
Компания «Хендэ Мотор СНГ», выступающая партнером конкурса, учредила специальную номинацию «За самый активный стиль жизни». Две семьи – авторы лучших традиций в данной номинации – получат в качестве призов по рюкзаку с героями анимационного фильма «Олаф и холодное приключение». Ознакомиться с правилами участия можно на сайте конкурса.
Ранее, 16 декабря, в Hyundai MotorStudio прошел зимний праздник для поклонников анимационного фильма «Олаф и холодное приключение». 175 детей с родителями собрались в имиджевом пространстве Hyundai, чтобы отпраздновать наступление 2018 года и посмотреть новинку от Walt Disney Pictures
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